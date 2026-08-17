奧地利320尊迷你莫札特雕像展 至今已「消失」200多個
奧地利最著名作曲家莫札特(Wolfgang Amadeus Mozart)的200多尊金色小雕像，在故鄉薩爾斯堡(Salzburg)不翼而飛，使得致敬莫札特270歲誕辰的展覽現場稀疏許多。
美聯社報導，莫札特音樂基金會(Mozarteum Foundation)於7月15日揭幕320尊雕像，每尊高度不到20吋(約50公分)，描繪莫札特與愛犬皮佩爾(Pimperl)，由德國概念藝術家奧特瑪・赫爾(Ottmar Hörl)設計。
短短2周內，80多尊聚合物雕像便不翼而飛。截至12日，共有210尊下落不明。
「對藝術家來說，最糟糕的是作品消失，」赫爾告訴德國新聞社(dpa)。他認為這並非遊客順手牽羊，而是「有組織的盜竊」。
赫爾原本打算展後以每尊114美元(100歐元)的價格出售雕像，代表偷走210尊雕像的人並不會因此一夜致富。
這些迷你雕像擺放在莫札特故居花園、起居室及幾座展館中。儘管主辦單位預留了備用雕像，但數量不足以填補缺口，加上雕像製造商正巧休假，無法迅速補貨。
目前主辦單位已調整剩餘雕像間隔，展覽預計展出至8月30日。
對赫爾來說，作品被盜並非新鮮事。在德國拜魯特(Bayreuth)展出的一整套華格納(Richard Wagner)雕像，也在10天內被偷光。
「這就是公共空間的本質。在公共空間創作，就不能抱怨發生的事，」赫爾表示，「從破壞到盜竊無所不包。」
莫札特1756年1月27日出生於薩爾斯堡，莫札特音樂基金會在當地舉辦音樂會、維護莫札特博物館並支持相關學術研究。
「我不想為莫札特建造一座紀念碑。這樣的紀念碑已經夠多了。但我想要展現他的人性一面，展現他儘管才華橫溢，卻也只是一個普通人，」赫爾表示。
為了賦予雕像人性化的一面，赫爾將莫札特與他的愛犬一同描繪在雕像中。眾所周知，莫札特與家人經常帶著狗狗，在住所旁的米拉貝爾花園(Mirabell Garden)散步。
因為原本展出的320尊迷你莫札特雕像，在短短2周內就有210尊不翼而飛，展場因此顯得稀疏許多，也讓這場致敬莫札特270歲誕辰的展覽意外成為失竊事件焦點。 截至12日，共有210尊聚合物雕像下落不明。設計者赫爾表示，這不是遊客順手牽羊，而較像是有組織的盜竊，對藝術家而言，作品消失是最糟糕的情況。 主辦方以備用雕像補位但仍不足，且製造商休假無法立刻補貨，只能拉開剩餘雕像間距繼續展出至8月30日；雕像則描繪莫札特與愛犬皮佩爾，強調他的人性面。
精華 FAQ
因為原本展出的320尊迷你莫札特雕像，在短短2周內就有210尊不翼而飛，展場因此顯得稀疏許多，也讓這場致敬莫札特270歲誕辰的展覽意外成為失竊事件焦點。
截至12日，共有210尊聚合物雕像下落不明。設計者赫爾表示，這不是遊客順手牽羊，而較像是有組織的盜竊，對藝術家而言，作品消失是最糟糕的情況。
主辦方以備用雕像補位但仍不足，且製造商休假無法立刻補貨，只能拉開剩餘雕像間距繼續展出至8月30日；雕像則描繪莫札特與愛犬皮佩爾，強調他的人性面。
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