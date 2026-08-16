移除3幅班克西壁畫 耗費英國納稅人15萬英鎊

倫敦一名行人對班克西的壁畫拍照。(路透)

歐洲新聞台（Euronews）報導，近日知名塗鴉畫家班克西 （Banksy）三幅壁畫的移除、保全與相關費用，花了英國納稅人15萬英鎊（約20.3萬美元）。

最大一筆支出來自2025年9月繪於倫敦皇家司法院（Royal Courts of Justice）的一幅壁畫。據英國廣播公司（BBC）報導，迄今為止，該處壁畫的移除及保全工作已耗資逾8萬5000英鎊（約11.5萬美元）；移除作業仍在進行中，費用預計將會增加。

這幅壁畫描繪了一名無助的抗議者躺在地上，手持一塊沾滿血跡的標語牌，而一名法官手持木槌、佇立在他身後。這幅畫被認為是對英國政府鎮壓抗議團體「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）的回應。

一項依「資訊自由法」提出的請求揭露了相關費用的明細。司法部 向BBC表示，其中5萬英鎊（約6.75萬美元）用於試圖清除位於Carey街這棟二級保護建築上的塗鴉；另有3萬5000英鎊（約4.72萬美元）用於支付加班費及保全費。

國王陛下法院及審裁處事務局（HMCTS）表示，皇家司法院是座受保護的建築，該局有義務維護其原始樣貌。

這位出生於布里斯托（Bristol）的匿名街頭藝術家，作品在倫敦其他地方也造成相關開支；為保護四月出現的班克西雕塑，當局另耗資6萬英鎊（約8.1萬美元）用於安全圍欄、人員及行政費用。該作品描繪一名男子正從基座走下，手持旗桿，旗幟遮住了他的臉。

2024年8月，班克西還將倫敦金融城的一座警察崗哨改成巨大的食人魚水族箱。這件藝術品後來花費了2200英鎊（約2700美元）移除，並將於今年稍晚在倫敦博物館舉行常設展示。

是破壞行為還是藝術？

這些事件近期再度引發了關於班克西作品在公共空間的定位，以及應動用多少公帑來保護或移除這些作品的爭論。

藝術評論家洛瓦特（Estelle Lovatt）為班克西的作品辯護，並強調對觀光業的益處。她指出，有些人會去參觀白金漢宮，有些人則會去欣賞班克西的作品；政治可能使我們分裂，但他的作品卻能將人們凝聚在一起，他就像「花衣魔笛手」（Pied Piper），或是昔日沿街高聲傳報消息的街頭公告員。

但影子內閣司法大臣提摩西（Nick Timothy）則持不同觀點，他將動用納稅人的錢來處理這些藝術品描述為「無法接受」。他說，法院是正義與法治的國家象徵，班克西的破壞行為應予制止，他應為所造成的損失埋單。

羅馬的塗鴉問題

在倫敦，辯論焦點集中於一位知名藝術家的作品；而在羅馬，問題則不那麼引人注目，那裡的紀念碑、民宅與新修復的建築，都遭到匿名塗鴉。

這座義大利首都意外成了28歲建築修復師圖韋里（Valerio Tuveri）的工作場所；他在社群平台Instagram與TikTok分享自己穿梭於城市各處、清除歷史牆面塗鴉的過程，累積了大批粉絲。憑著一台噴砂機與手機，圖韋里在網路上被稱為「清理羅馬的那個人」。

他最新的項目是羅馬歷史地標夏拉別墅（Villa Sciarra），那裡剛修復完的牆面又出現新的塗鴉。圖韋里穿著防護裝備，使用高壓噴砂機，小心清除噴漆。

他表示，他決定展開這場對抗塗鴉的「戰役」，因為羅馬雖是世界上最美麗的城市，也是歐洲遭受破壞最嚴重的城市；古蹟、民宅、汽車，甚至百葉窗上到處都是毫無意義的塗鴉。

圖韋里認為，街頭藝術與許多歷史建築的隨意塗鴉之間，存在明顯區別。他表示，義大利應採取更嚴厲的打擊措施，增設更多監視器、實施更嚴格的安全檢查，並加重罰款，以遏止違法者。