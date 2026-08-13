AI浪潮席捲 骨董電腦反掀起收藏熱

參觀者在加州山景城舉行的骨董電腦節上觀看一台老電腦。（美聯社）

美聯社報導，軟體工程師德許（Josh Dersch）熱愛老電腦，他花費無數時間待在車庫裡，試圖讓一些有數十年歷史的機器重生；他在西雅圖 的家，擁有超過200台骨董電腦與裝置。德許說，探索事物的起源對他來說充滿魅力，偵錯和維修是項有趣的挑戰，可徹頭徹尾理解整個系統。

德許是一日益壯大骨董電腦收藏家社群的成員，他們致力保存這些曾啟動數位革命的經典機器。儘管矽谷 如今已致力打造人工智慧（AI）的未來，這些硬體愛好者卻專注於拯救雅達利（Atari）、康懋達（Commodore）與IBM 的機器，它們正是現今筆記型電腦、穿戴式裝置與智慧手機的前身。

多數人視為廢鐵的骨董電腦與裝置，在德許等人眼中，卻是值得關注與尊重的電腦歷史文物。他們樂於再聽到童年時的嗶嗶聲與鈴響，並啟動低畫質的電玩遊戲「乓」（Pong）或「太空侵略者」（Space Invaders）。

骨董電腦聯合會（Vintage Computer Federation, VCF）主席克萊因（Erik Klein）表示，人們對電腦歷史及其相關事物的熱情正日益高漲。該會每年在矽谷山景城（Mountain View）的電腦歷史博物館（Computer History Museum）舉辦節慶活動。

收藏家齊聚「骨董電腦節」

今年八月初為期兩天、為慶祝蘋果公司成立50周年的「骨董電腦節」，吸引了超過3500人參加；該公司於1976年在鄰近的庫比蒂諾（Cupertino）創立。活動中特別安排了一場由蘋果共同創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）與韋恩（Ronald Wayne）參與的座談會，兩人回顧了這家由已故賈伯斯（Steve Jobs）領導、初創時期充滿旺盛鬥志的企業。此後，北美、南美及歐洲各地相繼出現十餘場這類聚會。

克萊因表示，這股日益增長的熱潮反映在線上市場對骨董電腦的需求增加上。像蘋果首款產品「Apple-1」這類稀有且具標誌性的電腦，甚至能賣到數十萬元。

收藏家們展示了他們精心修復至原始運作狀態的電腦系統，讓與會者得以親身體驗這些在網際網路、社群媒體與AI改變世界之前便已問世的電腦。

修復「現代電腦鼻祖」

德許特地從西雅圖開車前來，展示他自豪的收藏品：Xerox Alto。他耗費數年時間修復這台被譽為「現代電腦鼻祖」的機器，該機型於1970年代在Xerox Palo Alto研究中心研發而成。

Alto是首批突破螢幕純文字限制，採用滑鼠及圖形使用者介面（如視窗、圖示與游標）的電腦之一，這些後來成為業界的標準；這款機型也啟發了賈伯斯與比爾·蓋茲（Bill Gates），將這些技術融入早期產品中。

德許展示了一台功能完好的Xerox Alto工作站，配備方形螢幕、厚實的鍵盤與滑鼠，以及披薩大小的磁碟；以現代標準來看，這些磁碟僅能儲存極少量資料。

德許說，與人們分享他的成果很有趣，分享別人的成果也很有趣；此外，現場還有寄售區，他可以買些「破爛」回家，這更是一大樂事。

克萊恩是矽谷的一位軟體工程經理，曾是位熱情的收藏家，直到嗜好佔據了家中空間，並影響家庭生活；他曾擁有多達150套電腦系統，連同配件、文件與包裝，全都擠在衣櫥與車庫裡。他表示，當心愛的收藏已成為「包袱」，他擔心會給家人帶來負擔；因此他開始出售並贈送這些機器，直到家中僅剩幾台最喜愛的收藏品為止。

類似的收藏家活動遍及全球

如今，克萊因身為「骨董電腦聯合會」主席，將他對骨董電腦的熱情投入籌辦節慶、維修工作坊、交換市集及其他活動中。他說，其實都是為了推廣電腦發展歷史，並宣揚維護、收藏與享受這類骨董科技的嗜好。

自從伊斯梅爾（Sellam Ismail）於1997年籌辦首屆「骨董電腦節」以來，當時吸引約150名愛好者前往舊金山東部的會場，他對收藏家社群的發展與成熟感到十分振奮。他主持這類活動長達10年，後來共同創辦了「骨董電腦聯合會」，該組織在美國、加拿大舉辦節慶活動，也協助其他團體在阿根廷、德國與瑞士舉辦類似活動。

伊斯梅爾說，這個社群已經成長，越來越多人開始取得舊電腦，並開始收藏它們；他曾擁有大批收藏品，並存放在倉庫中。他表示，明年就是第30周年了，他預期這項活動將持續下去，並且更加盛大。

加州山景城舉行的骨董電腦節，展示一台1981年產的Commodore SP9000「Super PET」電腦與軟碟機。（美聯社）

軟體工程師德許（站者）熱愛老電腦。（美聯社）