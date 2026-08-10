德國這教堂管風琴 將慢速演奏同一首樂曲至2640年

5日，超過150人擠進教堂，見證這首樂曲的第17次和弦轉換，另有數十人於戶外透過直播觀看。(美聯社)

美聯社報導，德國 東部一座教堂內的小型管風琴，是「世界上最慢的音樂會」的主角；近25年來，它一直以極其緩慢的速度演奏美國作曲家約翰·凱吉（John Cage）的同一首樂曲。這場音樂會在上周三（5日）出現一次罕見的和弦變化，從7個音符切換為8個音符，標誌「哈爾伯施塔特約翰·凱奇管風琴計畫」（John Cage Organ Project Halberstadt）這項為期639年的壯舉，完成了約4%。

這是在德國哈爾伯施塔特中世紀布爾查蒂（Burchardi）教堂內的一個歷史時刻，既映照出該計畫的過去、現在與未來，對關注此一進展極為緩慢過程的人來說，也同具意義。

該項演奏計畫理事會主席博格曼（Anneli Borgmann）表示，儘管世界發展如此迅速，她認為這裡是個讓人得以回歸自我的絕佳場所，單純地被一種「置身此處」的感覺所觸動。

雖然該計畫於2000年啟動，但實際演出始於2001年9月5日，即凱奇的89歲冥誕；當時以一段靜默的休止符揭開序幕，持續至2003年2月5日，才終於聽見第一組和弦。

這首名為「ORGAN²/ASLSP」（盡可能慢的演奏）的作品，預計將於2640年9月4日結束。

一套電動鼓風系統將氣流送入管風琴，以產生持續的聲響；和弦的變換需手動操作，代表管風琴音管會因有新的聲音加入或現有聲音結束而產生變化。

在德國哈爾伯施塔特中世紀布爾查蒂（Burchardi）教堂內，「哈爾伯施塔特約翰·凱奇管風琴計畫」（John Cage Organ Project Halberstadt）的中心管風琴在和弦變化前被照亮。(美聯社)

5日，超過150人擠進教堂，見證這首樂曲的第17次和弦轉換，另有數十人於戶外透過直播觀看。在長達3分鐘的時間裡，人們聆聽由7根管風琴音管組成的「舊」和弦；隨後，第8根音管被插入這座小型管風琴中，帶來迴盪於整座教堂的新聲音。觀眾們又聆聽了三分鐘，有人用手機錄影，也有人閉上雙眼、低頭沉浸其中，隨後爆發出熱烈的掌聲與「太棒了」的歡呼。

紐約約翰·凱吉信託基金會執行總監勒彭多夫（Jeffrey Lependorf）表示，這一差異極其細微，一個較高的音符變得稍微突出些。

凱吉的音樂仍持續啟發世人

凱吉是美國前衛作曲家，1912年出生於洛杉磯，1992年逝世於紐約。他同時也是著名的音樂理論家、藝術家與哲學家，這首作品唯一的演奏指示就是「盡可能緩慢且輕柔地演奏」。他最初於1985年為鋼琴創作此曲，並於1987年改編為管風琴版本。在他過世後，這部作品被重新構思為這項為期639年的計畫。

在哈爾伯施塔特對這部作品的詮釋中，最小的時間單位為一個月，其他單位以及休止符則可能持續數年之久。

這項計畫徹底改變了布爾查蒂教堂的面貌；在籌資為教堂更換屋頂並進行其他修繕以實現這場音樂會之前，該教堂曾幾乎淪為廢墟。當樂音在教堂內迴盪時，讓在空曠空間中穿梭的訪客，獲得全新的聆聽體驗。

數代守護者確保管風琴的未來

這場演奏將持續639年，從2001年到2640年。博格曼表示，選擇這個時間框架是為了向哈爾伯施塔特這架歷史悠久的管風琴致敬，該琴可追溯至1361年，比2000年啟動該計畫時早了639年。

這樣的時程安排讓專案管理者與訪客不僅能思索凱吉的音樂，更能反思作為這座管風琴守護者的角色；這座管風琴比他們更長壽，每次和弦的轉換都仰賴新一代的音樂家、志工與工匠來維持這場演奏的運作。

來自蘇格蘭格拉斯哥的55歲凱吉樂迷巴內特（Michael Barnett）表示，親臨和弦轉換現場是他人生願望清單之一。他說，這是獨一無二的體驗，是音樂界中罕見的奇觀，當這樣的機會出現時，他會想「我只想親身經歷一次」。

巴內特與其他樂迷也熱烈討論，當這部作品結束時，世界將會是什麼樣子。巴內特說，六百多年後這裡還會剩下什麼？誰會來參加最後一場演出？這棟建築還會存在嗎？管風琴還能運作嗎？世界又會變成什麼樣子？

管風琴製作者休夫肯（Johannes Hüfken）表示，他為此精心打造的音管至少還能再使用500年；這項約翰·凱吉計畫，正是為下一代設想、跳脫框架、超越常規與傳統的絕佳範例。

下一次和弦變換將發生在2027年10月5日，屆時將釋放E4音管，使整體音量降低。

針對2640年9月4日最終場演出，「可繼承」的最終門票已開始發售，售價為2640歐元（3045美元）。

德國東部一座教堂內的小型管風琴，是「世界上最慢的音樂會」的主角；近25年來，它一直以極其緩慢的速度演奏美國作曲家約翰·凱吉（John Cage）的同一首樂曲。(美聯社)