華府林肯紀念堂旁 2雕像重新鍍金恢復閃亮原貌

「戰爭藝術」(Arts of War)雕像矗立在阿靈頓紀念橋東端兩側，靠近川普提議的拱門預定地。(路透)

川普 總統7月27日宣布，華盛頓特區林肯紀念堂附近的「戰爭藝術」與「和平藝術」兩座雕像已完成重新鍍金。國家公園管理局7月初展開為期三個月的修復工程，解決因銅離子滲透造成的紫色污漬問題，目前雕像已恢復金色光澤。

根據今日美國(USA Today)報導，川普總統稍早宣布，華盛頓特區的「戰爭藝術」與「和平藝術」雕像已換上全新金色外衣。川普在Truth Social上發文寫道，「拆除『戰爭藝術』雕像周圍的鍍金修復鷹架！」並附上幾張已完工、閃耀新金色塗層的雕像照片。

本月初，國家公園管理局(National Park Service)曾向遊客公告，指出雕像修復工程將於7月2日上午6時開始，預計持續至2026年9月30日，並在國家廣場與紀念公園的特定區域實施暫時關閉與民眾出入限制。公園管理局表示，關閉措施是為了維護公眾健康與安全、保護自然與文化資源，並確保施工不受干擾。雖然公園管理局未說明周邊區域何時重新開放，但表示一旦沒有繼續維持的必要，關閉措施將立即解除。

「戰爭藝術」(Arts of War)與「和平藝術」(Arts of Peace)雕像位於林肯紀念堂附近，「戰爭藝術」雕像矗立在阿靈頓紀念橋東端兩側，靠近川普提議的拱門預定地，而「和平藝術」雕像則位於公園大道與波多馬克公園的終點處。雕像皆以鍍金青銅鑄造，展現馬匹與人物造型，矗立於宏偉的花崗岩基座與底座之上。

根據MTFA Design + Preservation建築事務所說明，雕像先前覆蓋嚴重的紫色污漬，源自於青銅雕像劣化產生的銅離子所致，很可能來自化學清潔劑、泥敷劑、雷射清潔與微研磨等處理方式。目前雖然鷹架仍圍繞著雕像，但它們現在已因全新的金色塗層而閃閃發光。

華盛頓特區林肯紀念堂附近的「戰爭藝術」與「和平藝術」兩座雕像已完成重新鍍金。(歐新社)