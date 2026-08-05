我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

司法部再剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

關鍵指標…密西根民主黨參議員初選 進步派勝出

洛杉磯這廢棄醫院 結合藝術變身探索情感場域

編譯莊瑞萌／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯市中心內歇業的聖文森醫學中心舉辦的「情緒醫院」沉浸式藝術體驗展。圖為一位參...
洛杉磯市中心內歇業的聖文森醫學中心舉辦的「情緒醫院」沉浸式藝術體驗展。圖為一位參觀者在欣賞裝置作品。(美聯社)

洛杉磯市中心內歇業的聖文森醫學中心正化身為「情緒醫院」沉浸式藝術體驗展。70位藝術家將四層樓的臨床空間改造成80件裝置作品，探討醫療創傷、氣候焦慮與移民拘留等情感議題，展覽將持續至9月底，隨後該場地將改建為遊民收容所與精神健康治療中心。

美聯社報導，在救護車與輪椅坡道後方，站著「情緒搖擺博士」(Dr. Moodswing)與「感覺良好博士」(Dr. Feelgood)，身穿燙得筆挺的白袍，準備為入場觀眾掛上橘色的病患手環。在這間醫院裡，被檢查的不是生命徵象，而是情緒。「情緒醫院」是一場沉浸式藝術體驗，就在洛杉磯市中心附近聖文森醫學中心(St. Vincent Medical Center)舊址內，探索人類情感的各個面向。這間前醫院是由慈善之女修會(Daughters of Charity)於1856年創立，目的是治療貧困患者，後來於2020年破產，被收購後將重新開發為遊民收容所與精神健康及藥物治療中心。

在9月底之前，醫院的病房內充滿了70位藝術家的80件裝置作品。每位獲得約1.4萬元補助的藝術家，將四層樓的臨床空間轉化為對各種情感的探索，涵蓋醫療創傷、家庭傷痛以及對氣候變遷和移民拘留所的沉痛反思。如同皮克斯(Pixar)動畫電影「腦筋急轉彎」(Inside Out)，展覽各處點綴著以顏色區分的生物，擬人化地呈現喜悅、希望到憤怒與悲傷等各種情緒，例如毛茸茸的橘色怪物在護理站後方眨眼，兩隻象徵嫉妒的綠色巨人在一間普通的診療室內對峙，臉上帶著荒謬、小丑般的表情。

點滴袋裡則裝滿了彩虹色液體，頭上的診療燈裝飾著人工花冠，拐杖則披掛著俗氣、卡通風格的假髮。走進「韌性部門」(Resilience Department)則會看到一隻能折射光線的稜彩玻璃蝴蝶，伴隨著一段令人不安、關於一位藝術家經歷癲癇發作的互動式音檔。耳機裡咕噥聲與費力呼吸聲，與房間中錄製並回放的尖叫聲形成對比，營造出一種超現實、靈魂出竅的效果。

在隔壁房間，一千顆太陽蛋散落在床上、牆壁與地板上。藝術家梅蘭．艾倫(Melan Allen)表示，這些蛋代表她童年時討厭吃蛋，卻被強迫吃下的那些蛋。這個房間特別引起從聖地牙哥開車前來看展的莎朗．麥斯威爾(Sharon Maxwell)的共鳴，她說，「我和蛋之間有很多故事。我正在從飲食失調中康復，我去過治療機構也住過醫院，一切都是那麼缺乏溫度。」

麥斯威爾說，雖然去醫院可能是一種疏離的經歷，但在醫院裡參觀藝術展讓她感受到一種重新建立連結的感覺。這裡沒有護理師、外科醫生或病人，每個人都是以觀眾的平等身分站在同一條線上。

洛杉磯市中心內歇業的聖文森醫學中心舉辦的「情緒醫院」沉浸式藝術體驗展中，展出了梅...
洛杉磯市中心內歇業的聖文森醫學中心舉辦的「情緒醫院」沉浸式藝術體驗展中，展出了梅蘭艾倫(Melan Allen，左)和娜塔莉奧澤皮(Nathalie Auzepy)的裝置作品。(美聯社)

精華 FAQ

  • 展覽名為「情緒醫院」，以沉浸式藝術體驗的方式，把原本的醫療空間轉化為探索人類情感的場域，讓觀眾從醫療創傷、焦慮與回憶中感受情緒的多重面向。

  • 共有70位藝術家參與，並以80件裝置作品占據四層樓的病房與臨床空間。每位藝術家獲約1.4萬元補助，將醫院改造成各種情緒與創傷經驗的展示現場。

  • 聖文森醫學中心原址在展覽結束後，將重新開發為遊民收容所，以及精神健康與藥物治療中心，延續其早期服務貧困患者的公共照護精神。

洛杉磯 移民 遊民

上一則

暖通空調系統維護最大錯誤 恐讓屋主損失數千元

延伸閱讀

LACMA新館印象

LACMA新館印象
精神科醫師走進台北車站 4年陪伴精障街友重返社會

精神科醫師走進台北車站 4年陪伴精障街友重返社會
2026遠見高峰會/獨家開箱大腸鏡AI Agent實驗室 鴻海醫療機器人成開刀房新要角

2026遠見高峰會/獨家開箱大腸鏡AI Agent實驗室 鴻海醫療機器人成開刀房新要角
紐約藝術家打造迷你森林 25英尺長泰迪熊吸睛

紐約藝術家打造迷你森林 25英尺長泰迪熊吸睛

熱門新聞

酪梨。Image by sandid from Pixabay

買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗

2026-07-30 10:25
女子為了省錢搬進朋友家的衣帽間住。衣帽間示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Curtis Adams ）

房租翻倍住不起 32歲女子改住朋友家衣帽間成功存錢

2026-07-30 22:00
示意圖。Image by Jan Vašek from Pixabay

逾半數美國人因這項恐懼放棄旅行計畫

2026-07-30 12:38
全食超市(Whole Foods Market)。（美聯社）

4.99元炒到數百元 Whole Foods聯名購物袋開賣即罄

2026-07-30 12:44
每到夏天，冰品選項就是全家大小都想入手的甜美滋味。冰品示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Gustavo Fring ）

好市多一款水果冰淇淋最新上架 逼真外型、濃郁果香掀搶購潮

2026-07-31 19:48
戈德堡今年74歲，擁有神經心理學博士學位，並有數十年經營自己公司的經驗。他從未想過退休後會成為優步司機，專門接送陌生人。(美聯社)

漸多退休長者復出打零工以付帳單、保持社會接觸

2026-08-01 13:37

超人氣

更多 >
獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡
入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少
六個退休金撐不了25年的警訊 第一點常被「視而不見」

六個退休金撐不了25年的警訊 第一點常被「視而不見」
65歲夫妻旅行返家一開門驚見3大行李 退休夢當場碎了

65歲夫妻旅行返家一開門驚見3大行李 退休夢當場碎了
微軟警告 前往機場、飯店別亂連免費Wi-Fi

微軟警告 前往機場、飯店別亂連免費Wi-Fi