明尼蘇達州小鎮 擁全世界最高胡桃鉗木偶

穿越明尼蘇達州西南部開闊的農田，你會看到一個超凡脫俗的景象：一個長著鬍鬚、小鬍子，頭戴紅條紋高頂禮帽的巨大頭顱，聳立在地平線上。(美聯社)

穿越明尼蘇達州 西南部開闊的農田，你會看到一個超凡脫俗的景象：一個長著鬍鬚、小鬍子，頭戴紅條紋高頂禮帽的巨大頭顱，聳立在地平線上。

駛入盧文(Luverne)這個城市，一個近20公尺高，打扮得像山姆大叔的胡桃鉗，便會完全映入眼簾。

盧文的胡桃鉗數量之多，要歸功於一位當地收藏家的捐贈，據說這裡的胡桃鉗數量比居民還多。如今，這座城市又擁有了全世界最高的胡桃鉗。沒錯，這個星條旗飄揚的龐然大物，它的下顎是可以活動的。

在城市中心一家獨特的岩石商店外，數百人聚集在一起，參加周末的剪綵儀式。儀式上揭曉了胡桃鉗的名字和確切高度，隨後，參加儀式的民眾一起享用了紅、白、藍三色的餅乾和冰沙。

「歡迎我們盧文市的新居民，愛國者弗恩！」沃爾格雷夫(Katie Walgrave)宣佈道，現場響起一片歡呼聲。

根據沃爾格雷夫介紹，弗恩雕像高65英尺7.5英寸，加上底座，整座雕像比周圍的草原高出9英尺。這幾乎是德國諾伊豪森(Neuhausen)一座33英尺高的胡桃鉗雕像的兩倍，而金氏世界紀錄目前將其列為世界上最大的胡桃鉗雕像。

沃爾格雷夫和家人一起經營著一家名為「Those Blasted Things」的岩石商店。她說，自從六月中旬胡桃鉗雕塑完成以來，顧客數量翻了四倍。其他當地商家也反映客流量增加。

「我們的目標是打造一些與眾不同、在別處看不到的東西。而這正是我們在這裡所做的。」她說。

鑑於胡桃鉗與柴可夫斯基同名芭蕾舞劇的緊密聯繫，在7月舉辦揭幕儀式似乎顯的有些不合時宜。但在盧文市，胡桃鉗是個全年都備受喜愛的事物，該市每年夏天還會舉辦「胡桃鉗節」。

而這一切都要追溯到96歲的貝蒂．曼恩(Betty Mann)，以及她在2001年1月女兒和丈夫去世後，前去Cracker Barrel餐廳的某次經歷。

貝蒂在Cracker Barrel餐廳的禮品店買了她的第一個胡桃鉗。之後她不斷購買，最終收藏了超過2500個胡桃鉗。2016年，貝蒂將這些胡桃鉗捐給了她擔任主席的當地歷史協會，希望以此吸引更多遊客參觀博物館。

數千個胡桃鉗在明尼蘇達州盧文市的羅克縣歷史中心展出。(美聯社)

其他人也追隨她的腳步，捐贈起各種胡桃鉗，如今，盧文市的胡桃鉗數量已達7554個，超過了該鎮約5000名居民的總數。而且，每個胡桃鉗都獨一無二。

盧文市市長鮑斯蒂安(Patrick Baustian)指出，市政府在幾年前聘請一位旅遊專家來探討如何吸引更多遊客時表示：「如果我們不利用胡桃鉗收藏，那就太愚蠢了。」

一個市政府委員會則是提出了建造世界上最高的胡桃鉗的想法，弗恩胡桃鉗就此誕生。它恰逢美國慶祝建國250周年之際落成，可謂恰逢其時。

明尼蘇達州盧文(Luverne)這個城市，一個近20公尺高，打扮得像山姆大叔的胡桃鉗，便會完全映入眼簾。(美聯社)