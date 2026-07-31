吉卜力影展 每年持續吸引美年輕世代走入戲院

宮崎駿1988年的經典動畫「龍貓」（My Neighbor Totoro）。(美聯社)

每年「吉卜力影展」（Studio Ghibli Fest）的上映表出爐，范克利芙（Amanda Mendoza VanCleave）都會在日期上畫圈。美聯社報導，這項長期舉辦的吉卜力電影重映活動，對范克利芙與3歲女兒以及母親阿拉塞利（Araceli）具有特殊意義；34歲的她表示，女兒一看到開場的龍貓標誌，就會忍不住尖叫。

她們是在HBO Max上發現吉卜力的電影，但前往德州 奧斯汀最愛的電影院 觀影，已成為一項儀式。本月稍早，當三人再度前往觀賞宮崎駿1988年的經典動畫「龍貓」（My Neighbor Totoro）時，還穿著同款的龍貓睡衣。范克利芙說，這已是她們的專屬傳統，「三個女孩一起看電影」。

眾所周知，吉卜力擁有大批鐵粉，但這家日本動畫工作室的電影能在上映數年甚至數十年後仍持續在戲院放映，在影壇堪稱異數。每年，無論是資深吉卜力迷，還是新加入的小觀眾，都會蜂擁至電影院。

「吉卜力影展」從6至10月不定期舉辦，至今已持續十年。像「龍貓」、「神隱少女」（Spirited Away）與「崖上的波妞」（Ponyo）等電影，不是偶爾重映，而是幾乎成為院線的常駐劇目，有如一場持續進行的電影馬拉松。

更令人驚訝的是，這項活動持續拓展。當吉卜力北美發行商GKids與Fathom娛樂公司於2017年共同推出「吉卜力影展」時，五部影片共創下500萬元票房；但最輝煌的成績，卻發生最近三年，在2020年吉卜力作品於HBO Max上線、觀眾能輕鬆在串流平台觀賞之後。

GKids總裁傑斯特德（Dave Jesteadt）表示，如果說當初構思這個活動時，曾預料它能持續至今，那他就是在說謊。他指出，這確實顛覆了傳統觀念，他們一直在等待觀眾厭倦這些電影，但事實剛好相反；每年他們都見證著新紀錄的誕生，票房收入是上升、而非下降。

「吉卜力影展」持續擴張

「吉卜力影展」最輝煌的一年是2024年，當時14部電影共創下1640萬元的收入。去年，8部電影共創下1060萬元票房。今年，「崖上的波妞」與「龍貓」已分別熱映了五天。

隸屬美國頂尖連鎖影院集團的Fathom公司行銷副總裁米勒（Shannah Miller）觀察到市場需求持續擴大。她表示，起初放映戲院大約只有640家，今年將突破1100家；一開始，他們為特定影片安排二至三場次，但應影迷要求，現在有些影片會安排放映五天。

當GKids於2011年首次取得吉卜力影片時，該工作室便強調院線放映對他們的重要性。起初，GKids主要舉辦回顧展，但「吉卜力影展」將這些電影帶入了多廳影院，讓新世代在看到「魔女宅急便」（Kiki’s Delivery Service）中的「Kiki」或「神隱少女」中的「無臉男」（No Face）立牌時，會停下腳步，好奇迪士尼之外是否還有其他動畫電影。

儘管今年北美觀影人次成長超過10%，但影院業者在過去十年間已領悟到，他們無法總是依賴好萊塢新片的上映；排片表中往往存在「軟肋」（soft spot），而且平日早場一向冷清。

老片正日益填補這些空缺，不過，「吉卜力影展」的舉辦時間早於近年興起的經典重映趨勢；而其長尾效應已帶來豐碩成果，培育出新一代的吉卜力愛好者。上一代觀眾可能是透過宮崎駿2001年的「神隱少女」開始接觸吉卜力，但GKids發現，現在年輕影迷往往是透過「崖上的波妞」或「霍爾的移動城堡」（Howl’s Moving Castle）成為吉卜力迷。

傑斯特德說，當他們在2020年首次將影片引入串流平台時，心想這肯定就是終結影院放映的時刻了，但實際上，反而吸引了一批希望首次在大銀幕觀賞這些電影的新觀眾。

今年的影展的放映日期為，8月8日、10日「地海戰記」（Tales of Earthsea）、8月9日、11日「兒時的點點滴滴」（Only Yesterday）、8月22日至26日吉卜力首部作品1986年「天空之城」（Castle in the Sky）上映40周年紀念、9月26日至30日4K重製版「魔法公主」（Princess Mononoke），以及10月17日至21日「神隱少女」25周年紀念。

吉卜力首部作品1986年「天空之城」（Castle in the Sky）。(美聯社)