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生物學家身上106個沙魚刺青 打破世界紀錄

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沙魚。Image by baechi from Pixabay
沙魚。Image by baechi from Pixabay

佛羅里達州沙魚生物學家艾蜜莉（Emily Morrison）的外號是「沙魚小姐」（Shark Lady Emily），她身上從脖子到腳有超過一百個沙魚刺青，獲金氏世界紀錄認證「身上最多沙魚刺青的女性」；艾蜜莉說她的紋身之旅尚未結束，她決心要把58科的沙魚都刺在身上，目前只剩7個科要完成。

紐約郵報（New York Post）報導，艾蜜莉身上有71種沙魚、牙齒化石和一顆新鮮牙齒的圖案，總共106個圖案。

艾蜜莉對沙魚的癡迷始於她8歲那年看了1975年的經典電影「大白鯊」（Jaws），她看完後覺得自己有天會被沙魚吃掉，她告訴爸爸這個想法，父親沒有安慰她，反而說她的想法很可笑，並帶著被嚇壞的她到圖書館，要她試著找出怕沙魚的真正理由。

漸漸地，隨著艾蜜莉了解越多，她對這最被誤解的掠食者就越是著迷，但她覺得資料不夠多，她說自己對沙魚和軟骨魚類（cartilaginous fish）在存在的4.5億年中的適應和演化過程深深著迷，沙魚為什麼現在這樣生活、牠們如何影響各自的生存環境，她都很想知道。

時光荏苒，十幾年後，當年那個渴求沙魚知識的小女孩如今在佛州威尼斯經營一間潛水旅遊公司，帶領遊客在墨西哥灣沿岸尋找沙魚牙齒化石，並和一些海洋中最可怕的掠食者一起游泳。

艾蜜莉的第一個沙魚刺青是大白鯊，這個位於她下背部的刺青是為了向那部激發她終生對沙魚的愛的電影致敬。喜愛沙魚的志同道合者可以在探索頻道「我的怪異沙魚癮」（My Strange Shark Addiction）節目中欣賞她那令人驚嘆的刺青，今年的沙魚周從7月26日開始。

艾蜜莉說，她曾在巴哈馬餵食鼬鯊（Tiger shark）和無溝雙髻鯊（great hammerhead）、在澳洲籠潛近距離欣賞大白鯊、在墨西哥海邊和鯨鯊一起游泳，還有其他很多和沙魚相關的經驗，她和沙魚有無數次接觸，但從來沒有遇到過危險。

艾蜜莉說她的刺青還沒有結束，她立志把58科的所有沙魚都刺在身上，只剩7科就能完成她的沙魚主題身體畫作。

精華 FAQ

  • 她因身上有大量沙魚主題刺青而獲金氏世界紀錄認證，成為「身上最多沙魚刺青的女性」。這些圖案從脖子延伸到腳部，數量高達106個。

  • 她8歲時看了經典電影《大白鯊》後開始對沙魚產生強烈好奇。父親沒有安撫她，反而帶她去圖書館找答案，讓她一步步從恐懼轉為研究與迷戀。

  • 艾蜜莉希望把58科的沙魚全部刺在身上，打造完整的沙魚主題身體畫作。她目前已接近完成，只剩7個科別還沒有納入刺青計畫。

佛州 佛羅里達州

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