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喬治亞州沼澤列世界遺產 當地居民無喜色

編譯周靜芝/即時報導
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喬治亞州奧克弗諾基國家野生動物保護區。(美聯社)
喬治亞州奧克弗諾基國家野生動物保護區。(美聯社)

喬治亞州奧克弗諾基沼澤（Okefenokee swamp）上周六（25日）與泰國一座13世紀佛寺，以及南韓西部的潮灘，均獲列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產（World Heritage List）。美聯社報導，這項殊榮使奧克弗諾基國家野生動物保護區與大峽谷等美國標誌性景點並列，但對部分居住在沼澤附近的居民來說，寧可不接受這項榮譽；他們深愛這片土地，但無法忍受聯合國，擔心會增加該組織介入對當地的管理。

奧克弗諾基沼澤被視為地表最大的淡水生態系統之一，涵蓋龐大的濕地網絡，孕育非凡的生物多樣性，並且是兩條主要河流的源頭。根據UNESCO的描述，其大部分未受干擾的泥炭層保存了長達5000年的環境變遷紀錄，使該沼澤既是重要的自然棲息地，也是了解長期環境變遷的珍貴資訊來源。

但數年來，威爾（Ware）與查爾頓（Charlton）郡周邊道路旁的草坪，隨處可見「讓聯合國（聯合國教科文組織）遠離奧克弗諾基」的標語，相同的標語也印在T恤上。

威爾郡委員考克斯（Barry Cox）表示，這是沼澤周邊普遍的民意。威爾郡是環繞這片沼澤的喬治亞州三個郡之一，另外兩個是查爾頓與克林奇（Clinch）郡；這三個郡均屬農業區，在2024年大選中，川普在每個郡都獲得超過70%的選票。

川普總統的「美國優先」（America First）在當地深得人心，但聯合國卻不然。川普於去年7月宣布，美國將於今年年底退出UNESCO，因為該組織的目標與「美國優先」外交政策相悖。

但據擁有並管理奧克弗諾基國家野生動物保護區的美國魚類及野生動物局（USFWS）表示，世界遺產的指定提升了該地在全球的重要性。USFWS曾在文件中指出，成為世界遺產並不會賦予聯合國任何所有權或管理權限，UNESCO僅負責監測指定遺產的現狀及潛在威脅，該保護區將繼續由美國魚類及野生動物局擁有並管理。

非營利組織「奧克弗諾基沼澤公園」執行董事貝德納雷克（Kim Bednarek）也表示，他們將這項認定視為一種承諾，而非終點，承諾要讓奧克弗諾基繼續保持原始、韌性與生機。該組織曾與美國政府合作，共同準備該保護區的申請提名資料。

精華 FAQ

  • 因其是龐大的淡水濕地生態系統，擁有豐富生物多樣性，且保存約5000年的環境變遷紀錄，具高度自然與科學價值，因此被UNESCO列入世界遺產。

  • 部分居民深愛這片土地，卻擔心世界遺產身分會讓聯合國教科文組織更多介入當地事務，影響原本由美方主導的管理方式，因此公開表達反對。

  • 不會。美國魚類及野生動物局表示，UNESCO只負責監測遺產狀況與威脅，不擁有也不管理該保護區；奧克弗諾基仍由美國官方持有與管理。

喬治亞州 世界遺產 聯合國

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