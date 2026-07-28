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希臘眾神住所奧林帕斯山 列入世界遺產名錄

編譯莊瑞萌／即時報導
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希臘神話中奧林帕斯眾神的居所、最高峰奧林帕斯山(Mount Olympus)，2...
希臘神話中奧林帕斯眾神的居所、最高峰奧林帕斯山(Mount Olympus)，26日列入聯合國教科文組織(UNESCO)世界遺產名錄。(美聯社)

希臘神話中奧林帕斯眾神的居所、最高峰奧林帕斯山(Mount Olympus)，26日列入聯合國教科文組織(UNESCO)世界遺產名錄。這座海拔2918公尺、從海平面拔地而起的雄偉山峰，融合了神話、歷史、生物多樣性與絕美自然景觀。當地人希望這項認證能為這座深受登山客喜愛的聖山帶來更多保護。

美聯社報導，奧林帕斯山終年大多時間白雪皚皚，被認為是古希臘12位奧林帕斯眾神的神話家園。古希臘人相信，眾神之王宙斯在歷經十年戰爭、推翻其父克羅諾斯(Cronus)、終結泰坦巨神統治之後，便在此建立他的宮廷，寶座就矗立在其崎嶇多岩、經常雲霧繚繞的最高峰上。

「奧林帕斯是我們的生命，是我們成長的地方，」迪翁-奧林帕斯市長耶羅利奧利奧斯(Evagelos Geroliolios)說。「它是我們每天都能看到的山，但同時也是一個承載著神話、歷史、生物多樣性、非凡之美與極其厚重文化底蘊的地方。」

克里斯多福諾蘭改編自荷馬史詩的電影「奧德賽」最近上映後，可能進一步提升人們對奧林帕斯山的興趣。這次提名於世界遺產委員會26日在韓國釜山舉行的會議中登入名錄。

在奧林帕斯山較低的山峰曾發現一座露天聖所。根據希臘提交的文件，古希臘哲學家與歷史學家普魯塔克(Plutarch)的著作曾提及這座聖所。奧林帕斯山在基督教時期，保有宗教意義，包括位於海拔2803公尺高的先知以利亞峰(Prophet Elias)頂峰的一座禮拜堂，就被認為是東正教海拔最高的禮拜堂。山上並保有一座建於1542年的修道院遺址，從遺址步行約20分鐘路程還可抵達聖狄奧尼西奧斯聖洞(Holy Cave of St. Dionysios)，這座建在洞穴內的禮拜堂，有股被認為是聖水的泉水流出。

遊客走進位在奧林帕斯山的聖狄奧尼西奧斯聖洞(Holy Cave of St. D...
遊客走進位在奧林帕斯山的聖狄奧尼西奧斯聖洞(Holy Cave of St. Dionysios)內的禮拜堂。(美聯社)

2014年希臘開始啟動將奧林帕斯山列為世界遺產的作業。審議程序包含初步評估，隨後提交完整提名文件，再由國際文化紀念物與歷史場所委員會(ICOMOS)與國際自然保護聯盟(IUCN)等機構進行14個月的評估，隨後做成的建議會交付世界遺產委員會討論，由21個會員國進行投票。

人們在奧林帕斯山的埃尼佩亞斯峽谷瀑布下游泳。(美聯社)
人們在奧林帕斯山的埃尼佩亞斯峽谷瀑布下游泳。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為它同時具備希臘神話中的象徵地位、重要宗教遺址、豐富生物多樣性與壯麗自然景觀，符合世界遺產重視的文化與自然價值。

  • 當地政府與居民希望透過世界遺產認證，提升奧林帕斯山的保護層級，並吸引更多關注與資源，以維護這座深受登山客喜愛的聖山。

  • 山上曾有露天聖所、海拔2803公尺的先知以利亞峰禮拜堂，以及1542年的修道院遺址，附近還有聖狄奧尼西奧斯聖洞，顯示其長期宗教意義。

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