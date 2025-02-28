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環遊世界拍攝狗兒 他意外開啟新職涯

編譯周芳苑／即時報導
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柴犬。圖：pixabay
柴犬。圖：pixabay

紐約州水牛城(Buffalo)30多歲男子法比亞諾(John Fabiano)是愛狗人士，一直對狗與人之間的關係很感興趣，但萬萬沒想到，兩年多前辭去工作、環遊世界途中一路拍攝人與狗的互動，竟然變成一份職業。

原本在公司上班、感到不滿的法比亞諾發現自己喜歡拍攝狗狗之後，著手策劃一個逃離計畫，2022年辭去工作，環遊世界，將全球各角落狗與人之間的各種互動詳實記錄下來。

在充滿熱情的「搖尾環遊世界」(Wags Around the World)計畫下，法比亞諾造訪格陵蘭島(Greenland)拍攝格陵蘭雪橇犬、到德國拍攝德國牧羊犬(German Shepherds)、到日本拍攝柴犬(Shiba Inus)。

法比亞諾透過Zoom接受CNN旅遊頻道採訪時表示，他到處旅行拍攝狗狗，離開企業界，非常快樂。

當初為了決定去哪些國家，法比亞諾思考全球不同地區以及人與狗的各種不同關係；他解釋說，他對待狗的方式與世界各地其他人大不相同，他想去了解這一切。

法比亞諾2023年3月展開旅程，第一站前往德國，遇到一名女士，養了10隻德國牧羊犬，馬上產生一種連結，對他產生很大的影響。

離開德國後，法比亞諾前往格陵蘭，他到了那裡乘坐雪橇拍照，其中一張獲得2024年狗狗攝影獎(Dog Photography Awards)紀錄片類別第一名。2023年10月前往南非拍攝非洲野犬(painted dogs)。

法比亞諾持續在自己的Instagram帳戶@WagsAroundTheWorld上記錄冒險經歷。

在這趟旅行的「弱勢犬」(underdogs)部分，法比亞諾前往愛爾蘭拍攝受限制的犬種，並前往美國不同地區拍攝救援犬；在美國，他看到漂亮的德國牧羊犬、漂亮的哈士奇(Huskies)、還有人們花費數千元關在犬舍和救助站的狗，這些是他在其他國家尋找，都是很聰明、可訓練的工作犬。

法比亞諾認為，只要投入時間，就可以讓這些狗做任何你想做的事；但主人總是選擇錯誤的品種。

法比亞諾說，拍攝狗狗最困難的一點就是必須一直保持低的姿勢，整天都在彎腰，而且要大量跑步以便捕捉鏡頭。

法比亞諾坦言，狗未必容易拍攝，而且他拍攝很多糟糕的照片，例如狗狗在鏡頭前不好好停著、也不看鏡頭，充滿挑戰，但他還是會選擇拍攝狗。

德國 格陵蘭 紐約州

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