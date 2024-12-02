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長木花園擴建後首次魔幻聖誕節 50萬盞燈閃爍夜空

編譯周靜芝 / 即時報導
位於費城近郊、斥資2.5億擴建的長木花園（Longwood Garden）已於11月22日全新亮相，推出有史以來最魔幻的「長木聖誕節」（Longwood Christmas），參觀的民眾可步入光彩炫目的新空間、節慶園藝展覽以及超過50萬盞燈裝飾的璀璨世界。圖取自長木花園首頁截圖
位於費城近郊、斥資2.5億擴建的長木花園（Longwood Garden）已於11月22日全新亮相，推出有史以來最魔幻的「長木聖誕節」（Longwood Christmas），參觀的民眾可步入光彩炫目的新空間、節慶園藝展覽以及超過50萬盞燈裝飾的璀璨世界。圖取自長木花園首頁截圖

位於費城近郊、斥資2.5億擴建的長木花園（Longwood Garden）已於11月22日全新亮相，推出有史以來最魔幻的「長木聖誕節」（Longwood Christmas），參觀的民眾可步入光彩炫目的新空間、節慶園藝展覽以及超過50萬盞燈裝飾的璀璨世界。

經過三年多的整建，長木花園擴展了著名的中央園林公共空間，提供新的建築、花園和設施。最大亮點是佔地3.2萬平方英尺的全新西側溫室，內部的花園水景由景觀設計師Reed Hilderbrand操刀，不對稱的山峰從水池中升起，整座建築彷彿漂浮在水上。

長木花園總裁兼執行長瑞德曼（Paul Redman）表示，很高興能在節假日期間讓民眾有全新的體驗，長木花園的聖誕節是一年中的神奇時刻，今年則更加特別，將邀請大家探索新的區域與17英畝美景，包括兩個新建的玻璃屋以及令人驚嘆的花園與水景。

西側溫室內部以地中海風格的花園為特色，交錯的水道與噴泉，精緻的設計將新舊完美地融合在一起。節日期間，六棵白色和香檳色的樹漂浮在水面上，頂上懸掛著100多個白蘭花與多肉植物花籃，地中海絲柏與棕櫚等植物優雅地散布於整個空間，在燈光下閃耀其自然之美。

從西側溫室廣場，有條200英尺長的燈光隧道通往主噴泉花園，在那裡裝置了一場全新的音樂燈光秀，增添聖誕節的歡樂氣氛。

東側溫室則搖身變為雪花球般的冬季仙境，白色植物閃閃發光，松樹覆上白雪，水景也結上冰霜，最後是一棵24英尺高的巨樹，綴滿藍、白與銀色的閃爍飾品，散發清冷優雅的風格。

在戶外，除了有超過50萬個迷人燈飾得步道供人漫步其中外，大湖（Large Lake）將觀眾帶入一個令人著迷的空間，發光的球體照亮附近的義大利水上花園（Italian Water Garden），彷彿星星從天空墜落。

受到大小朋友歡迎的花園鐵路（Garden Railway），還可見到各類引擎啟動的火車模型，行駛穿梭於長木花園的地標。

「長木聖誕節」的另一個特色是季節的聲音，從特定晚上的步行導覽，到露天劇場每日的噴泉表演，750個噴泉會在白天、夜晚的五分鐘表演中隨著聖誕歌曲起舞。

「長木聖誕節」於即日起至2025年1月12日展出，民眾可預先購買特定日期與時間的門票，成人票價為42元，青少年（5-18歲）為23元，詳細資訊可見網站longwoodgardens.org

聖誕節 義大利 費城

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