巴黎聖母院火災重建後12月8日重啟 紐約建築師也有貢獻

擁有850年歷史的巴黎聖母院(Notre Dame Cathedral) 2019年4月因火災受到嚴重損壞，已大致完成重建，預訂12月8日重新啟用。路透

擁有850年歷史的巴黎聖母院 (Notre Dame Cathedral) 2019年4月因火災受到嚴重損壞，已大致完成重建，預訂12月8日重新啟用，來自紐約州 49歲杜波依斯(Jackson DuBois)功不可沒，他去年在法國花了三個月時間，參與重建。

這一個重建工程由來自世界各地的熟練工匠攜手合作，估計共耗資7.67億元。

參與修復的杜波依斯感到與有榮焉，他說，「這是我做過的最令人驚奇的事情。」

杜波依斯專門研究木結構，那是20世紀之前流行的傳統建築技術，使用重型木材蓋建築物，而不是細長的二乘四木條或鋼樑。

杜波依斯迂迴獲得參與巴黎聖母院重建的機會。

2021年夏天，杜波依斯加入由華盛頓特區 40名其他美國木匠組成的團隊，參與手舍桁架計劃( Handshouse Truss) ，根據原始圖紙，手工製作與巴黎聖母院巨型桁架一模一樣的複製品，藉此提高人們對大教堂困境的認識，表達願與法國同行。

這一番努力引起巴黎聖母院首席建築師維倫紐夫(Phillippe Villeneuve)的注意，他邀請一些美國人為大教堂工作。

杜波依斯是最佳人選。他不僅精通歷史木工技術，還擁有法國血統；他的血統可回溯到17世紀逃離法國到紐約州定居的胡格諾派教徒，他的姓氏在法文是「木頭做的」。

杜波依斯是為聖母聖母院工作的少數美國人；另一人是波士頓建築商伯瑞(Michael Burrey) ，兩人都參與手舍桁架計劃，並屬同一團隊成員，該團隊距離巴黎約200哩。

杜波依斯的任務是重建巴黎聖母院尖頂底座，並在窗戶周圍所有哥德式窗飾上添加輪廓，包括三葉形、四葉形和欄桿。

杜波依斯說，這項工作非常具有挑戰性，多數時候他們就像最初一樣使用傳統方法，偶爾用電動工具。

參與重建的三個月期間，杜波依斯依經驗豐富法國木匠標準工資計酬，時薪約27歐元。

為重建巴黎聖母院助緣的紐約客另有其人。總部位於紐約市 上東區的法國遺產協會(The French Heritage Society)也發起巴黎聖母院火災修復基金(Notre-Dame Fire Restoration Fund)，籌集260萬美元。該組織執行董事赫萊因(Jennifer Herlein)說，她第一次看到火災圖像時，感到震驚悲傷，隨即轉變成做事的責任感。