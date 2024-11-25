純品康納果汁換包裝 這點讓粉絲最崩潰

知名果汁品牌純品康納（Tropicana）舊款瓶子。路透

知名果汁品牌純品康納（Tropicana）正為瓶身重新設計後，引來消費者反彈而傷腦筋。

紐約郵報（New York Post）報導，自2011年純品康納推出長頸寬肚瓶身與皇冠造型瓶蓋的柳橙汁以來，這一造型已成為該品牌代名詞，但在今年初，這個經典特色卻消失了。該品牌首度推出新包裝瓶，據稱是回應顧客意見，希望更環保、更人性，但更多消費者對此一改變抱怨連連。

新瓶是個外觀更傳統的塑膠瓶，容量也更少，從52盎司縮小為46盎司。純品康納品牌部門發言人表示，消費者始終是該公司決策的核心，新包裝正是直接從消費者得到的回饋，包括改變瓶子形狀，使其更容易倒出和存放，以及使用更少塑膠、更易開啟的流線型瓶蓋；而46盎司的容量，也是建議售價調低的依據。

但有更多粉絲基於各種理由表達了他們的失望，許多人對純品康納果汁容量變小感到沮喪。據CNN報導，新包裝的售價理當降低，相較先前52盎司的4.69元，46盎司應為3.99元，但並非所有商店都遵循品牌的價格建議，讓顧客懷疑商品「縮水 」。

在新包裝上架前，純品康納的銷售量一直保持穩定；而據市調公司Circana的數據顯示，純品康納七月的銷售額較去年同期下跌了8.3%，八月更下跌了10.9%。

該公司發言人稱，這類變化需要時間適應，最近的數據顯示，銷售量正逐漸回復正常，他們將持續以廣告和店內裝置讓購物者接受新包裝；他們也聽到許多人表示，這些改變更適合他們，也優化了產品的體驗。

包裝設計公司Product Ventures創辦人克拉凱（Peter Clarke）表示，許多顧客十分懷念那個他們喜愛、會讓人聯想到早餐桌上有鮮榨果汁的設計。新款包裝的最大問題在於「沒有特色」，他說，新的瓶子不再有任何意義，到處都看得到雷同的設計，更像是個通用版本。

雖然該公司表示，新瓶的設計讓果汁更容易倒出；但粉絲們堅稱，舊瓶更符合「人體工學」，因為長長的瓶頸更容易抓握與操作。