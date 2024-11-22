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百盞燈高高掛 這個展覽趕走冬季憂鬱症

編譯尤寶琪／即時報導
「A Certain Slant of Light」展。圖取自Roman & Williams網站
「A Certain Slant of Light」展。圖取自Roman & Williams網站

當設計師史坦德弗(Robin Standefer)和阿萊什(Stephen Alesch)談起他們在22年前創辦Roman & Williams時所設計出的燈具時，就好像是在形容家裡的叔叔、阿姨和表兄弟們；阿萊什說，帶有開槽燈罩的木燈Woodrum「沉重且脾氣暴躁」，而有著閃閃發光的圓盤狀黃銅燈罩的吊燈Oscar則「友好、胖乎乎且合群」；另外，外表更有棱角的Felix「有點前衛」。

「這是一個族譜，」史坦德弗說。

從本周開始，史丹德弗和阿萊什將在紐約，一做莊嚴的安妮女王風格的倉庫裡，舉行一場就像是家庭聚會般的裝置展出。這場名為「A Certain Slant of Light」的展覽，將展出ELLE DECOR A-List Titans為Roman & Williams Guild所設計約100盞燈，這些燈將會像星座一般，懸掛在三層樓高的天花板上。

史坦德弗解釋道：「照明一直是個讓我們很著迷的類別。它結合了藝術和科學的方面是阿萊什和我很喜歡的點。」經過二十多年的設計、實驗和對燈光的痴迷，兩人認為：「該是擴展我們的職業生涯的時候了。」

「A Certain Slant of Light」不僅是對Roman & Williams在燈光設計方面成就的慶祝，也是要向季節變化致敬。該展覽的名稱其實是源自於艾蜜莉．狄金生(Emily Dickinson)的一首詩；史坦德弗記得她在史密斯學院(Smith College)學習藝術時所讀到的這首詩。她說：「我不僅記得這首詩，還記得好幾首關於光、季節情緒以及植物生與死的詩。」

一個被數十個燈具的溫暖光芒照亮的房間，是冬季憂鬱的完美解藥？史坦德弗補充道：「把所有的燈光都聚集在一起，會有種讓人感到振奮的強烈感受，好像把整個夜空都集中在一個地方。」

從11月19日開始「A Certain Slant of Light」將免費對外展出；一踏入這個位於哈里森街6號的高聳空間中，參觀者就可以躺在Roman & Williams椅子上，向上凝視各種閃閃發光的圓盤和球體，或者靜靜地坐著，凝視照過拱形羅馬式窗戶的秋日光線。

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