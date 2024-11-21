弗里克收藏明春重新開幕 維梅爾「情書」將現身紐約

2022年9月在阿姆斯特丹荷蘭國家博物館（Rijksmuseum）展出荷蘭畫家維梅爾的畫作「倒牛奶的女僕」（The Milkmaid）。美聯社

去年，紐約的弗里克收藏（Frick Collection）因整修舊館，將珍藏的荷蘭畫家維梅爾（Johannes Vermeer）三幅畫作借給阿姆斯特丹的荷蘭國家博物館 （Rijksmuseum）展出，成為該館有史以來最成功的展覽，吸引來自113個國家約65萬名觀眾。現在，荷蘭國家博物館投桃報李，將把一幅維梅爾的畫借給 弗里克，慶祝其在歷時數年的整建後重新開幕。

藝術新聞（The Art Newspaper）報導，荷蘭國家博物館舉辦的維梅爾展，得以空前地展出這位荷蘭黃金時代藝術家的28幅畫作，緣自2018年弗里克宣布計畫關閉其位於曼哈頓 的館舍，進行大規模整修。歷時數年的封館，讓弗里克得以將100多年前實業家兼金融家弗里克（Henry Clay Frick）購藏的三幅維梅爾畫作首次出借。這也啟發了擁有「情書」（The Love Letter）、「倒牛奶的女僕」（The Milkmaid）、「小街（The Little Street）、「讀信的藍衣少婦」（Woman Reading a Letter）等四幅維梅爾畫作的荷蘭國家博物館，開始查詢世界上僅存的30多幅維梅爾作品。

在弗里克準備於明年春天重啟之際，荷蘭國家博物館以「情書」向其致意，弗里克將把這幅畫作為慶祝重新開幕的「維梅爾的情書」（Vermeer's Love Letters）（6月18日至9月8日）展覽焦點。除了荷蘭國家博物館的畫，「在窗邊拿著魯特琴的女子」（Woman with a Lute）也將與弗里克館藏「女主人和女僕」（Mistress and Maid），及從愛爾蘭國立美術館 （National Gallery of Ireland）借來的「寫信的女子與女傭」（Lady Writing a Letter with her Maid）共同亮相。

弗里克館長華德羅柏（Ian Wardropper）表示，「維梅爾的情書」是由阿姆斯特丹大學藝術史講師富奇（Robert Fucci）策展，每幅畫作將有獨立牆面。這個展覽雖是在新的空間舉行，但展出作品數量不多，符合弗里克一貫的極簡風格。華德羅柏說，他偏愛小型展覽，可聚焦在該館擅長的部分。

弗里克新的展覽空間，由三個不同大小的房間組成，面積超過2000平方英尺；儘管新展廳「刻意保持較小的空間」，但展出「維梅爾的情書」仍綽綽有餘。