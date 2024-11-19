寬0.2英吋…世界最小魔術方塊 真的可以玩

魔術方塊。Image by Pexels from Pixabay

日本玩具製造商MegaHouse日前發表了一款魔術方塊，體積小到需要一把鑷子才能轉動、破解。

有線電視新聞網（CNN）報導，這個超迷你魔術方塊是由鋁製成，每面寬度約為5毫米（約0.2英寸）。目前已在MegaHouse的網站開始接受預購，預計明年4月出貨。

負責精密切割的Iriso Precision公司總裁齋藤清（Kiyokazu Saito）在MegaHouse網站的影片中表示，五毫米魔術方塊是機器、切割工具和玩家熱情三者的結晶。

這款微型魔術方塊重量僅0.3克（約0.01盎司），大小僅及原版的千分之一。原版的每個面約2.2英寸，而它六面的九個方塊，每一面的尺寸僅有1.6毫米（約 0.06英寸）。

MegaHouse表示，該公司是在四年前開始構思這款超迷你魔術方塊，並於2022 年開始製造。金氏世界紀錄在今年8月確認它是世界最小的可旋轉魔術方塊。

這個微型魔術方塊打破了英國設計師費雪（Tony Fisher）在2016年創下的紀錄，當時他打造出的5.6毫米版本已各界大為震撼。

CNN指出，從價格來看，它很可能會成為收藏家的藏品，而不是玩家隨時拿在手上把玩的那種魔術方塊。

它的售價為77萬7777日圓（約5320美元），每個魔術方塊都附有一個支架，註明它是「世界上最小的魔術方塊」。

受到業餘愛好者與專業數學家熱愛的旋轉魔術方塊，今年恰逢誕生50周年；自 1974年匈牙利發明家兼建築師厄爾諾·魯比克（Ernő Rubik）發明魔術方塊以來，已售出超過5億個。

每年世界各地都會舉辦比賽，參賽者爭奪能在幾分之一秒內最快解出魔術方塊的榮銜。

據世界魔術方塊協會（World Cube Association）的資料，目前標準3x3x3魔術方塊的紀錄保持者是22歲的韓裔 美國人馬克斯·朴（Max Park），他去年在加州長堤 的比賽中以3.13秒速解魔術方塊。

標準3x3x3組是魔術方塊競爭最激烈的項目之一，目前分由美國與中國的玩家居領先地位，美國的葛蘭特（Luke Garrett）與亞倫·阮（Aaron Huynh）名列第三、四名，中國的杜宇生（Du Yusheng）則排名第五。