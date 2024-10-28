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墨西哥亡靈節花藝展 紐約中央車站數千朵萬壽菊綻放

編譯周靜芝 / 即時報導
萬壽菊。歐新社
萬壽菊。歐新社

過去近十年，拜迪士尼電影「可可夜總會」（Coco）之賜，許多人認識了墨西哥人紀念亡者的傳統節日「亡靈節」（Dia de Los Muertos），也讓它逐漸成為美國節慶文化熱點之一。

美食旅遊網站Time Out報導，今年秋天，一項大型花藝展覽將矗立於繁忙的中央車站（Grand Central Terminal）大廳，讓紐約民眾對亡靈節的想像，可以超越大螢幕，有一生動的概念與質感。

但這不是一般的花卉展覽，而是對靈壇（ofrenda）的詮釋，ofrenda在西班牙文中有「祭品」的意思。傳統上，墨西哥人在亡靈節期間會用鮮花、蠟燭、彩紙和其他材料，並伴隨食物和水來供奉祖先。

這座龐大的靈壇由設計大都會博物館慈善晚宴Met Gala的花藝大師艾維拉（Raúl Àvila）所打造，他使用數以千計的萬壽菊來創造出令人驚艷的裝置；但紐約人得把握時間，因為只在 10月29日至30日兩天能欣賞這項作品。

這個被稱為「Living Ofrenda」的巨型靈壇將由酒商Espolòn Tequila贊助，代表現場會有一些酒類可供品嘗，年滿21歲者將可嘗到該品牌最新款的Flor de Oro；這款酒的靈感正是來自萬壽菊，這個原產於中南美洲、在亡靈節時被廣泛使用的花卉。

Time Out指出，「Living Ofrenda」展覽的目的是對大眾宣揚有關西語裔文化元素，並鼓勵人們圍繞著這個節日進行對話與思考。

今年的亡靈節將於11月1日至2日舉行，在那個周末，紐約市區各處將有許多以此為主題的活動與派對，有興趣的民眾可以參加。

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