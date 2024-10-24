「樂高班克西」拼組街坊建築模型 創造意外驚喜

用樂高積木組建各式模型數十年來一直是跨年齡的娛樂，許多人不厭其煩花費一小時又一小時投入其中，滿心歡喜。美聯社

用樂高積木組建各式模型數十年來一直是跨年齡的娛樂，許多人不厭其煩花費一小時又一小時投入其中，滿心歡喜；近來更掀起「樂高班克西 」(Lego Banksy)旋風，人們對於用樂高堆組街坊建築模型的創作大感興趣。

一名來自英國城市卡迪夫(Cardiff)的男子自稱「樂高班克西」，他將對樂高的熱愛、與對建築乃至於體育的興趣結合起來，他驚訝發現，人們對他的愛好如此有興趣。

這位自稱「樂高班克西」的男人用樂高積木重建英國威爾斯及其他地區的標誌性建築和結構體，包括騰比(Tenby)救生艇站、珀納斯(Penarth)碼頭和卡迪夫城體育場(Cardiff City Stadium)，並將完成品發佈到社群媒體 。

55歲的「樂高班克西」說，樂高讓人們微笑，其偉大之處在於，對於 80 歲老人和 6 歲孩子來說，樂高都極具吸引力。

透過樂高，可以做出一些令人難以置信的東西；「樂高班克西」特別喜歡用樂高積木重現人們在街上看到的一切。

「樂高班克西」在社群媒體上發布積木作品的圖片，並附上激發創作靈感的真實地點；他選擇不透露自己的身份，希望人們將注意力集中在作品上。

接受BBC 位於威爾士的記者採訪時，這位樂高建築師坦言他喜歡「樂高班克西」這個稱呼，這是知道他在做什麼的少數朋友之一幫他取的。

樂高班克西說，組建這些積木作品並不是為了任何偉大神秘事，希望他建造的創作令人們開心興奮。

這些樂高模型是在最深、最黑暗的(疫情 )封鎖中開始引起人們注意，首先是珀納斯碼頭模型，該模型在各社群媒體流傳並引發正面評論。

「樂高班克西」提到，樂高最棒的其中一點是能夠打造不再存在的東西。他說，選擇主題需要考慮許多不同因素，最重要的是真正喜歡它。

用樂高積木組建模型可能非常耗時，但差距很大，從一個晚上到三個月不等。

這位樂高建築師除了選擇自己喜歡的主題，也接受人們委託，他說，每當委託人寄照片展示他受託建造的作品被展示在他們屋子裡，比起在他自己房子裡展示要好得多。他覺得這真是太棒了。

展望未來，這位樂高建築師正受託打造他迄今為止最雄心勃勃的作品之一，一個6 呎長的模型，目前暫時保密，今年稍晚將揭曉。