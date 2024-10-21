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送貓狗到咖啡館「上班」 中國飼主多掙點錢

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Image by PublicDomainPictures from Pixabay
示意圖。Image by PublicDomainPictures from Pixabay

九月中，薛珍（音譯，Jane Xue）送她的狗，一隻名叫OK的兩歲大薩摩耶犬，去上班，雇主是福州的一家狗狗咖啡館。

有線電視新聞網（CNN）報導，這位27歲博士生在送OK去上班時說，她覺得就像父母送孩子去上學一樣。薛珍希望她的狗能「體驗不同的生活」，因為她和男友周末通常會外出。她說，把OK送到咖啡館是個雙贏的選擇，牠可以和其他狗狗玩耍，不會感到孤獨。

寵物咖啡館在中國頗受歡迎，顧客可與店內的寵物互動，店主則可收取更高的費用；光顧貓狗咖啡館通常需支付入場費，每人30-60元人民幣（約4-8.5美元）不等，或者只需點杯咖啡等。

除了可以讓狗有人陪伴，薛珍說OK在咖啡館「工作」還能讓她省點錢；如果把牠留在家裡，就得整天開著冷氣，電費很可觀，「福州的夏天可是熱死人」。

薛珍的想法在中國已逐漸成為一種趨勢，意即「多掙點錢」；讓寵物兼職或全職在貓狗咖啡館「上班」，然後晚上回家，就像人一樣。

雖然「掙點零花錢」的想法看起來可愛有趣，但這也是時代的趨勢；根據高盛（Goldman Sachs）預測，至今年底，中國的寵物數量將超過幼兒數量。

咖啡館老闆與寵物主人通常在小紅書上發佈招聘廣告和簡歷，在一篇標題為「在貓咪咖啡館工作的薪水是多少？」的貼文中，一位貓咪咖啡館老闆表示，許多人都想把貓咪送來咖啡館工作，她要說明「薪水」行情，因為他們剛發給一些員工。

根據這篇獲得數百個讚的俏皮貼文，一隻叫「大頭」的灰白貓咪最後得到了五罐貓糧。

「招聘貓咪員工！」另一位咖啡館老闆在小紅書上發文，獲得100多個讚與600多則留言。貼文稱，徵求健康、脾氣好的貓，每天會提供一份點心，寵物主人的朋友可享七折優惠。

薛珍表示，她是在小紅書上看到一些狗狗咖啡館的貼文，覺得送OK去「上班」會很有趣。她給店主發了訊息，接著送OK去美容，為面試做準備。

她說，咖啡館老闆觀察了OK約一小時，看牠是否能與顧客互動，以及與其他四隻狗相處情形。面試過程顯然很順利，這隻漂亮的白色薩摩耶犬獲得了這份 「工作」。薛珍說，她的OK現在是咖啡館的明星。

CNN指出，2011年，中國第一家貓咪咖啡館在廣州開張，根據財經媒體CBNData的資料，這類場所的數量每

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