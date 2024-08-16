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沒有農場 也能養隻可愛的迷你動物當寵物

編譯周靜芝 / 即時報導
新冠疫情期間，越來越多人開始在自家後院養雞，增添生活樂趣之餘也有新鮮雞蛋可吃，讓迷你型農場動物的銷售隨之增溫。(Pexels)
新冠疫情期間，越來越多人開始在自家後院養雞，增添生活樂趣之餘也有新鮮雞蛋可吃，讓迷你型農場動物的銷售隨之增溫。(Pexels)

養隻動物不稀奇，但如果牠們是比正常的體型小很多，就變得又萌、又惹人憐愛了；此外，這些迷你動物需要的食物與空間較少，甚至不需太多哄勸，也可幫忙除草。

美聯社報導，美國人對擁有迷你乳牛、山羊、驢子與其他小型的農場動物越來越有興趣；這股風潮是從休閒農場開始尋找易於照料的動物，以及小型農家喜歡擁有嬌小的豬或迷你的羊作為寵物所推動的。

動物培育業者表示，新冠疫情期間，越來越多人開始在自家後院養雞，增添生活樂趣之餘也有新鮮雞蛋可吃，讓迷你型農場動物的銷售隨之增溫。與雞一樣，迷你農場動物也吸引了想要體驗純樸田園生活的農場新鮮人。

與兩位友人在影音社群平台YouTube經營「Hobby Farm Guys」頻道的布萊恩·蓋茲達（Brian Gazda）在愛達荷州東部擁有一座小型農場。他表示，許多人或許沒有幾英畝的土地，但如果有一英畝，就可養頭迷你乳牛或幾隻迷你山羊。

YouTube等社群平台、尤其是抖音（TikTok），對提高迷你農場動物的熱度發揮推波助瀾的作用，販售鄉村生活用品的馬丁·菲許（Martin Fysh）表示，抖音網友喜歡秀出藍眼睛的小山羊與2英尺高的迷你馬，誇稱牠們有多可愛，這些影片都有數百萬次的瀏覽量。

菲許認為，這股趨勢也反映了從後院養雞起步者的自然發展，為此他的公司還增加販賣迷你豬與山羊的飼料。他說，這些可愛小動物被視為家庭的一份子。

有些人飼養迷你動物，是為日後擁有大型動物做暖身，有些飼養迷你動物農場的主人則將嗜好轉為副業，為遊客提供導覽、繁殖動物，並將他們的田園經驗寫成部落格在網路分享。

不過，蓋茲達與其他休閒農場主人也提醒新投入者，在想過著 「王老先生有塊地」（Old MacDonald Had a Farm）的生活之前，需權衡利弊；其中的挑戰包括各種迷你農場動物價格不穩定，以及儘管牠們很可愛、但也可能有攻擊性。

抖音 YouTube 寵物

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