5000多盞南瓜燈 今秋照亮紐約布朗士動物園

布朗士動物園「南瓜之夜」(Pumpkin Nights)今秋回歸。(截取自布朗士動物園官網)

為10月萬聖節做準備，紐約布朗士動物園 (Bronx Zoo)即將開始在太陽下山之後，點亮5000多個以動物為主題的南瓜燈；這是布朗士動物園2023年秋天首度推出「南瓜之夜」(Pumpkin Nights)活動以來，第二年回歸舉辦。

參觀民眾預計將可在像是亞馬遜雨林、喜馬拉雅山 、剛果、發光生物的深海和非洲稀樹草原水坑等不同的動物生態系統場景中，看到各種精心雕刻的南瓜燈；南瓜之夜預計將於9月26日日10月27日期間的特定節日登場。

2024年的「南瓜之夜」活動將包括一條，擴大且增強版的半英里長南瓜燈步道；這條步道將提供參觀民眾氛圍音樂、扮裝腳色、霧氣、泡泡和彩色燈光等獨特經驗。2023年活動的雕刻作品包括了毛茸茸的熊、滿是皺紋的大象和裝飾精美的豹。

如果這些藝術創作讓你感動，你還可以去參加現場南瓜雕刻課程，看看專業人士是如何製作南瓜燈。

這個適合闔家參加活動的其他活動還包括野生動物劇院體驗、戶外遊戲、美食車、臉部彩繪、知識競賽和拍照。但請記住，這活動並不包括動物展出；所有動物展出在園區開放時間結束後都會關閉。

2024年布朗士動物園「南瓜之夜」活動將於9月26日至10月27日每周四至周日晚間7點至10點舉行。從10月17日開始，入場時間將提早至晚間6:30；周四和周日12 歲及以上的門票價格為34.95元；周五和周六為36.95元；3歲到12歲兒童周四和周日的票價為24.95元；周五和周六為26.96元。