我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬰兒潮世代最易上當的金錢騙局 專家指出這4種

中國稱破獲千起台諜案 陸委會：若非誇大就是濫捕

全美10大書香城市 紐約有兩個 賓州有三個

編譯周靜芝 / 即時報導
紐約知名書店Strand Bookstore。(美聯社)
紐約知名書店Strand Bookstore。(美聯社)

每年的8月9日是「全國愛書人日」(National Book Lovers Day)，旅遊美食網站Time Out報導，由於以紐約為背景或與紐約有關的書籍多不勝數，且擁有眾多書店，因此大蘋果被認為是全美最適合愛書人的書香城市之一也就不足為奇了。

旅遊網站Explore的這份最新排行榜，參考了「世界最佳城市」(World's Best Cities)中「美國100最佳城市」名單，然後依據各種指標對城鎮進行評估，例如每萬名居民擁有的書店與圖書館數量、著名的文學地標以及是否規畫有文學之旅。

該份調查指出，賓州的蘭開斯特(Lancaster)名列榜首，部分原因是該地區每年都舉辦的文學活動，且「獨立書店的數量之多令人印象深刻」，賓州另兩個城市也入列。紐約市排名第二，地標之一的紐約公共圖書館與Strand等傳奇書店是勝出的主要原因。

不僅如此，紐約市還擁有20個文學地標，包括「大亨小傳」(The Great Gatsby)中的廣場飯店(Plaza Hotel)、「麥田捕手」(The Catcher in the Rye) 中的中央公園鴨池以及「鐘形罩」(The Bell Jar)中格林威治村街道等標誌性景點。此外，濃厚的城市文學氛圍還籠罩在詹姆斯·鮑德溫(James Baldwin)、亨利·米勒(Henry Miller)等眾多文學家曾聚集的白馬酒館(White Horse Tavern)和切爾西酒店(Chelsea Hotel)等地方。

紐約的波啟浦夕(Poughkeepsie)以每萬名居民擁有3.15家書店與圖書館為傲，也擠進榜單的前十、名列第五；拜瓦薩學院(Vassar College)圖書館也位於當地之賜，該圖書館收藏了大量善本書籍，並對大眾開放，這無疑是該市在調查中排名躍升的原因之一。

以下為全美十大書香城市名單：

1. 賓州-蘭開斯特

2. 紐約州-紐約市

3. 賓州-哈里斯堡(Harrisburg)

4. 佛羅里達州-彭薩科拉(Pensacola)

5. 紐約州-波啟浦夕

6. 俄勒岡州-波特蘭(Portland)

7. 賓州-匹茲堡(Pittsburg)

8. 阿拉巴馬州-伯明翰(Birmingham)

9. 俄亥俄州-辛辛那提(Cincinnati)

10. 密蘇里州-聖路易(St. Louis)

賓州 書店 圖書館

上一則

旅遊注意…「到景點先拍照」一票人認同：緊急時想不起來

延伸閱讀

幽靈車牌猖獗 紐約市府每年損失2億

幽靈車牌猖獗 紐約市府每年損失2億
霍楚報喜：紐約州犯罪率續降 紐約市及長島列全美最安全社區

霍楚報喜：紐約州犯罪率續降 紐約市及長島列全美最安全社區
場邊人語／水手大胃 紐約無為

場邊人語／水手大胃 紐約無為
紐約再發福利 婦嬰幼兒可在指定農夫市集領50元糧食券

紐約再發福利 婦嬰幼兒可在指定農夫市集領50元糧食券

熱門新聞

義大利阿瑪菲（Amalfi）海岸。Image by Anemone123 from Pixabay

這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？

2024-08-08 11:32
修車廠。Image by danvolks99 from Pixabay

汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢

2024-08-09 12:30
櫻桃。Image by sjwj from Pixabay

大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合

2024-08-09 10:26
蛋。Image by SHGxMaster from Pixabay

蛋吃太多？小心這5個危險副作用

2024-08-06 12:45
Bachan’s日式燒烤醬。圖取自Amazon.com

好市多這個被低估的醬料 是美食作家的廚房MVP

2024-08-05 09:46
Image by Steve Buissinne from Pixabay

辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上

2024-08-07 10:05

超人氣

更多 >
拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題

拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題
他在好市多買到驅蚊好物 「噴了蚊子全跑光」但有唯一缺點

他在好市多買到驅蚊好物 「噴了蚊子全跑光」但有唯一缺點
賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存

賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩
時隔28年… 周星馳「食神」首登內地大銀幕 網：欠星爺的電影票該還了

時隔28年… 周星馳「食神」首登內地大銀幕 網：欠星爺的電影票該還了