全美10大書香城市 紐約有兩個 賓州有三個

紐約知名書店Strand Bookstore。(美聯社)

每年的8月9日是「全國愛書人日」(National Book Lovers Day)，旅遊美食網站Time Out報導，由於以紐約為背景或與紐約有關的書籍多不勝數，且擁有眾多書店 ，因此大蘋果被認為是全美最適合愛書人的書香城市之一也就不足為奇了。

旅遊網站Explore的這份最新排行榜，參考了「世界最佳城市」(World's Best Cities)中「美國100最佳城市」名單，然後依據各種指標對城鎮進行評估，例如每萬名居民擁有的書店與圖書館 數量、著名的文學地標以及是否規畫有文學之旅。

該份調查指出，賓州 的蘭開斯特(Lancaster)名列榜首，部分原因是該地區每年都舉辦的文學活動，且「獨立書店的數量之多令人印象深刻」，賓州另兩個城市也入列。紐約市排名第二，地標之一的紐約公共圖書館與Strand等傳奇書店是勝出的主要原因。

不僅如此，紐約市還擁有20個文學地標，包括「大亨小傳」(The Great Gatsby)中的廣場飯店(Plaza Hotel)、「麥田捕手」(The Catcher in the Rye) 中的中央公園鴨池以及「鐘形罩」(The Bell Jar)中格林威治村街道等標誌性景點。此外，濃厚的城市文學氛圍還籠罩在詹姆斯·鮑德溫(James Baldwin)、亨利·米勒(Henry Miller)等眾多文學家曾聚集的白馬酒館(White Horse Tavern)和切爾西酒店(Chelsea Hotel)等地方。

紐約的波啟浦夕(Poughkeepsie)以每萬名居民擁有3.15家書店與圖書館為傲，也擠進榜單的前十、名列第五；拜瓦薩學院(Vassar College)圖書館也位於當地之賜，該圖書館收藏了大量善本書籍，並對大眾開放，這無疑是該市在調查中排名躍升的原因之一。

以下為全美十大書香城市名單：