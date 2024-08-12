史努比歡慶75歲生日 現身美、加80餘處玉米迷宮

今年夏天與秋天，美國、加拿大的80多個農場與全球花生漫畫公司聯手打造了以「花生」為主題的迷宮，慶祝這個廣受喜愛的連環漫畫75歲生日。美聯社

在全美各地的玉米迷宮中，遊客都能在蜿蜒曲折的迷宮中發現一個熟悉而又快樂的身影：史努比。今年夏天與秋天，美國、加拿大的80多個農場與全球花生漫畫公司聯手打造了以「花生」為主題的迷宮，慶祝這個廣受喜愛的連環漫畫75歲生日。

美聯社報導，在印第安納州桑敦（Thorntown）的Dull's Tree農場的迷宮中，一個巨大的史努比正坐在它的狗窩頂上；在安大略省卡里冬（Caledon）的Downey's農場，史努比在南瓜頂上快樂地玩耍。花生漫畫創作者查爾斯·舒茲（Charles M. Schulz）的女兒吉兒（Jill Schulz）表示，這些活動都有助於傳承她父親所留下的豐富資產。

在印第安納州桑敦（Thorntown）的Dull's Tree農場的迷宮中，一個巨大的史努比正坐在它的狗窩頂上。美聯社

從加州 到紐約，從安大略省到德州 ，這些玉米迷宮橫跨35個州和省，預計將吸引200多萬名遊客。各地農場紛紛報名參加這項免費提供的服務，因為除了乘坐乾草車、購買新鮮農產品與南瓜雕刻外，迷宮也是吸引顧客上門的一部分。

每個迷宮都根據農場的大小而設計，從1.5英畝到20英畝不等，作物大多是玉米，也有向日葵；這些迷宮由全球最大的玉米迷宮公司The MAiZE所設計、製作。

The MAiZE總部位於猶他州，負責人赫布斯特（Brett Herbst）在1996年推出了第一個玉米迷宮。他說，技術在一定程度上改變了玉米迷宮的製作方式，第一年他們是在玉米完全成熟時使用帶有鋸齒的除草機，現在，他們在玉米還沒長高時就開始製作，然後割草或使用旋轉式耕耘機。他們會先用電腦設計出所有圖案，但實際上多數都是在地上手繪出來的。

花生漫畫於1950年10月2日首次亮相，小光頭查理·布朗與他夥伴們的日常生活故事，曾在2600多份報紙上連載，吸引75個國家的數百萬讀者。