哈德遜河藍調BBQ節 周末登場別錯過

紐約市哈德遜公園(Hudson Park)附近景色。Image by Bruce Emmerling from Pixabay

夏日燒烤季正一步步接近尾聲，不過，紐約市 哈德遜公園(Hudson Park)歷史最悠久的藍調節活動將於10日登場，人們可免費入場，盡情享受一整天的藍調音樂、美味燒烤等等樂趣，以最盛大的方式揮別燒烤季。

藍調燒烤節(Blues BBQ Festival)將於8月10日星期六重返哈德遜公園；今年是第24屆，全美各地藝術家將齊聚一堂表演藍調音樂，搭配燒烤和美酒。

音樂愛好者可在兩個藍調舞台之間轉場，演出者包括布碌崙 長大的歌手兼詞曲作家蘇特(Alexis P. Suter) 、手風琴家齊德科(Blackcat Zydeco)、主唱暨鍵盤手和鼓手楊布拉德(Sheryl Youngblood)、以及藍調音樂獎(Blues Music Award)六度得獎的沃克(Joe Louis Walker)和藍調樂團Altered Five Blues Band。

表演之餘另有各種娛樂活動，從紐約藍調舞蹈學校的舞蹈課程到現場絲網印刷、另有音樂和戲劇學校 Jalopy Theater 的樂器動物園，適合全家同樂。

哈德遜河公園信託基金(Hudson River Park Trust)總裁兼執行長多伊爾(Noreen Doyle)表示，20多年來，藍調燒烤節一直是真正的夏季主打活動，藍調音樂和燒烤愛好者齊聚一堂，度過充滿歌聲、舞蹈、家庭歡樂和美味佳餚的一天。

美味燒烤可圈可點。紐約市標誌性燒烤店也將出席，包括Mighty Quinn's提供的Carolina Cue、布碌崙Dinosaur Bar-B-Que提供的南方風味燒烤以及Danny Meyer提供的Blue Smoke；另有國際燒烤特色食物，例如Kimchi Smoke的辣椒醬排骨、Jase's BBQ的加勒比風味牛胸肉、油炸Chicharrones以及來自Time Out Market的多明尼加風格的燒烤。深受喜愛的新澤西州 餐廳Big Papa Smokem的Big Papa也將在現場提供古巴風味美食。

La Newyorkina的冰淇淋車將在海濱停靠，提供墨西哥冰淇淋。

藍調節活動下午1點開始，持續到晚間9點，免費入場。