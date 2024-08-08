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奧運近尾聲 關於艾菲爾鐵塔你可能不知道的12件事

編譯周靜芝 / 即時報導
艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）。美聯社
艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）。美聯社

巴黎到處都是歷史地標，從羅浮宮到大皇宮，有如一場建築的感官饗宴；奧運沙灘排球賽選在艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）前開賽，更讓觀眾一抬頭就可看見這座有近150年歷史的巴黎天際線地標建築。艾菲爾鐵塔成為巴黎的代名詞是有原因的：它高大、別緻、歷史悠久。

家居設計網站House Beautiful報導，某些巴黎人並不那麼喜歡這座紀念碑，對不熟悉建築史的人來說，艾菲爾鐵塔仍然是個謎；以下就是關於艾菲爾鐵塔，你可能不知道的12個小知識：

1. 艾菲爾鐵塔建於1889年，為紀念法國大革命100周年：作為巴黎世博會的一部分，有100多位藝術家提出設計方案，最終由艾菲爾公司勝出。

2. 古斯塔夫·艾菲爾（Gustave Eiffel）並未設計這座塔：提出設計概念的並非艾菲爾公司創辦人、建築師古斯塔夫，而是結構工程師莫里斯·克什蘭（Maurice Koechlin），雖然他並未獲得應有的榮譽。

3. 數百名工人花了兩年時間建起鐵塔：最終設計需要1萬8000塊鍛鐵與250萬顆鉚釘；當然，這比小時候玩的艾菲爾鐵塔立體拼圖要難上千萬倍。

4. 原計畫在20年後拆除：它原本不是要永久矗立在巴黎市中心，不過市府官員最終改變主意，將它保留了下來，因為它曾是重要的無線電報站。

5. 無線電塔在第一次世界大戰中發揮重要作用：戰爭期間，無線電塔攔截了許多敵軍的通訊。二戰期間，它差點被拆除，希特勒曾下令將其摧毀，幸好負責執行的將領拒絕服從。

6. 1930年以前，一直是世界最高建築：有長達41年，它一直以1050英尺的高度蟬聯冠軍，但1930年紐約市的克萊斯勒大廈超越了它。

7. 全世界有40多座複製品：其中包括拉斯維加斯的半比例版與東京的全比例版；在德州巴黎市的小型複製品頂部還戴著一頂牛仔帽，十分符合當地情境。

8. 艾菲爾鐵塔在天氣寒冷時會縮小：金屬在冰凍時會收縮，因此鐵塔有時會縮短約六英吋；狂風也會讓它搖晃二至三英吋。

9. 開放以來有近2.5億人參觀過：每年約有700萬人造訪，使其成為世界上參觀人數最多的紀念碑。遊客可選擇走1665階梯登頂或搭乘電梯。

10. 每隔七年會刷上一層新漆：這絕非易事，艾菲爾鐵塔需要60噸油漆、1500把刷子和一個由25名油漆工組成的團隊才能完成此一任務。

11. 三樓有一間公寓：最初是為古斯塔夫打造的私人休憩空間，現在也開放民眾入內參觀。

12. 每晚需要2萬盞燈泡才能讓艾菲爾鐵塔熠熠生輝：更換燈泡需要43名技術人員，這也說明了為何只有在特殊場合，才會更換不同顏色的燈泡。

德州 紐約市 奧運

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