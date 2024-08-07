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宣揚愛地球 他用廢棄物變身森林「巨魔」

編譯周靜芝 / 即時報導
圖為2019年6月在科州布雷肯里奇Trollstigen小路上，由創作者丹麥藝術家托馬斯·丹波（Thomas Dambo）建造的大型木製巨魔 Isak Heartstone。美聯社
圖為2019年6月在科州布雷肯里奇Trollstigen小路上，由創作者丹麥藝術家托馬斯·丹波（Thomas Dambo）建造的大型木製巨魔 Isak Heartstone。美聯社

北歐神話中的「巨魔」（trolls），正出沒全美各地，它們沒有「吞噬」任何人，只希望震撼每個遇見它們的人，並傳達一個訊息：垃圾也是寶（Trash is treasure）。

今日美國報（USA Today）報導，目前世界各地約有150多座「巨魔」雕塑，創作者丹麥藝術家托馬斯·丹波（Thomas Dambo）開玩笑說，這是宣傳垃圾的活動，他希望垃圾也能成為「時尚」，因為如果它們很酷的話，人們就不會那麼浪費了。

自稱「垃圾藝術家」的丹波利用垃圾（主要是舊的木貨板）製作「巨魔」已有十年，這些重達5噸的雕塑目前在十幾個國家與美國各州展出。今年6月起，他在明尼蘇達州底特律湖（Detroit Lakes）展出了他最壯觀的5尊「巨魔」及其他巨型雕塑。

異想天開的名字、有趣的故事以及製作「巨魔」所需的複雜工藝，使這些巨型雕塑吸引了眾多人前往參觀。不過，除了欣賞它們，丹波還希望人們注意到這些「巨魔」是如何利用廢棄材料製成，並欣賞它們所駐足的珍貴環境，從懷俄明州的傑克遜（Jackson Hole）到南韓非軍事區附近的森林。

這些「巨魔」所到之處對當地觀光都帶來了正面的影響，緬因州沿海植物園（Coastal Maine Botanical Gardens）執行長奧斯瑟（Gretchen Osther）表示，自從2021年展出丹波的「巨魔」以來，前往該園參觀的遊客增加了兩倍多，人數量從2019年的10萬人次激增到現在的34萬人次。

緬因州的植物園是在看到丹波作品對肯塔基州與伊利諾伊州的植物園產生正面效應後，在2019年開始規畫引進丹波的「巨魔」，奧斯瑟說，植物園不但在展覽期間提升了到訪人數，即使在雕塑拆除後，熱度依然不減。

想知道全美哪些地方有丹波的「巨魔」出沒嗎？有興趣的民眾可在網站trollmap.com追尋它們的蹤跡。

圖為在2019年5月，創作者丹麥藝術家托馬斯·丹波（Thomas Dambo，左...
圖為在2019年5月，創作者丹麥藝術家托馬斯·丹波（Thomas Dambo，左）把一塊心型石頭放在巨魔Isak Heartstone體內。美聯社

植物園 緬因州 懷俄明州

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