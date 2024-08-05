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12歲神童上大學 父母教養只提一簡單建議

編譯周芳苑／即時報導
紐約市布碌崙12歲男孩蘇博諾·巴里 (Suborno Bari)小小年紀就要當大學生了，他即將在秋季到紐約大學(New York University)主修數學和物理。美聯社
紐約市布碌崙12歲男孩蘇博諾·巴里 (Suborno Bari)小小年紀就要當大學生了，他即將在秋季到紐約大學(New York University)主修數學和物理。美聯社

紐約市布碌崙12歲男孩蘇博諾·巴里 (Suborno Bari)小小年紀就要當大學生了，他即將在秋季到紐約大學(New York University)主修數學和物理；這位跳級生的父親瑞希杜．巴里(Rashidul Bari)為父母親提出簡單育兒建議：傾聽孩子心聲以找出他們的興趣，盡其所能協助探索這些興趣。

小巴里的哥哥雷法斯(Refath)也很優秀，今年稍早大學畢業，即將到布朗大學(Brown University)攻讀物理學碩士班。

爸爸說，試著發現孩子喜歡什麼、熱愛什麼。發現這一點後嘗試繞著這些感興趣的領域，滿足其需求。

巴里爸爸淡化他和妻子在孩子學業成績中所扮演的角色，不過，小巴里認為父母在他年幼時就主動滿足他的好奇心，他說，父母親很早就看出他的求知欲，在他還沒有讀完小學時就給他一大堆高等數學教科書。

小巴里6個月大開始說話，兩歲就記住元素周期表。巴里夫婦意識到小兒子異常優秀時便盡全力不讓這個好奇寶寶感到無聊。

小巴里的母親是小學老師，先由她教數學，兩歲時，父親接手，當時他在攻讀數學和物理學士學位。

爸爸目前在布碌崙技術高中(Brooklyn Technical High School)教物理學，並在哥倫比亞大學(Columbia University)攻讀物理學博士學位，他說，小兒子四、五歲時，滿足其好奇心的挑戰是如此巨大，以致他帶小兒子跟著他到大學上課，向教授介紹年幼兒子。

巴里夫婦多年來送小兒子到世界各地大學，小巴里 7 歲時曾擔任孟買大學(Mumbai University)物理學客座講師。

巴里夫婦為了讓天才小兒子有正常童年，為他量身定製日程表，包括與同齡孩子玩耍。

小巴里曾經一年內從四年級跳到八年級，之後由九年級直升12年級，6月畢業；他將來想要像父母一樣成為老師，傳播他對數學和物理的熱愛。

爸爸說，多數孩子不像小巴里如此聰明過人，但這不該改變父母傾聽孩子意見並盡一切努力支持其興趣的作法。無論孩子熱衷什麼，父母親只要隨時陪伴並盡心力支持就好， 如此簡單的養育行為足可改變孩子人生。

布碌崙 紐約市 哥倫比亞大學

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