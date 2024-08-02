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快檢查口袋 這6枚25分硬幣拍出高於面值價格

編譯周靜芝 / 即時報導
硬幣。示意圖。Image by Stephen Bayer from Pixabay
硬幣。示意圖。Image by Stephen Bayer from Pixabay

在掏出各種硬幣前，其中可能有價值超過面值者，值得多看一眼。以25分硬幣為例，錢幣交易網站Gainesville Coins指出，以下是6枚較稀有的硬幣及其價值：

1. 1999年德拉瓦州Spitting Horse 25分硬幣：10至20元

這枚硬幣的背面是騎著馬的政治家凱撒·羅德尼（Caesar Rodney），向這位開國元勳在雨夜騎行80英里的行為致敬。1776年，他從德拉瓦州多佛前往費城，打破了獨立投票僵局，促成「獨立宣言」的發表。

在某些硬幣上，可看到一條凸起的線從馬嘴向左延伸至「CAESAR」中字母C與A之間，明顯是斷模所造成。它們一度被認為十分罕見，價值達250至500元；後來發現數量比最初想像的多，身價也跌落至10至20元。

2. 2004-D 多出葉片的威斯康辛州25分硬幣：50至65元

這枚25分硬幣多出兩個版本，呈現不同形式的玉米葉片。一些錢幣學家推測，多出的葉片可能是有意添加的，而不是斷模等意外所造成。

這些錯體硬幣分為「多出的高葉片」與「多出的低葉片」，都是指在左主葉與起司輪之間的玉米稈下方出現一片長葉。在「高」的版本中，葉子出現在靠近起司輪頂部，與大得多的左主葉相連；在「低」的版本中，多出的葉片呈弧形穿過起司輪頂部、消失其後。

這兩種錯體在硬幣發行後的幾周內被發現時曾引起轟動，成為晚間新聞頭條，交易價格漲至約500元；但隨著炒作減弱，如今流通的高葉片硬幣價值近65元，而低葉片則約50元。

3. 2005-P 明尼蘇達州雙模25分硬幣：5至100元

這枚硬幣的錯體是在「萬湖之州」的硬幣背面多出一棵雲杉樹。最常見的就是在該州州界右側的第三、第四棵樹周圍，多出一棵幽靈般的樹。最清晰可見的錯體雙模硬幣，交易價格在50至100元間，較不明顯者，則從5至25元不等。

4. 2009-D 哥倫比亞特區雙模25分硬幣：75元

這套僅發行一年的紀念幣背面圖案是爵士音樂家艾靈頓公爵（Duke Ellington）。它的錯體被稱為「多年來最引人注目的雙模」，特點是公爵名字中的「ELL」出現了明顯的重疊效果，一些琴鍵與其他元素也有類似情形。它們在2009年春季首次出現時，價值曾飆至數百元，如今則近75元。

5. 1999-S 賓州25分銀質精製幣：35元

賓州25分銀幣發行量僅80萬4565 枚，與當時發行的數億枚流通硬幣相比明顯低許多。由於費城是美國早期的首都，文字凸顯了「道德、自由、獨立」。這枚紀念幣不僅設計典雅，且由90%純銀製成，目前價值約35元或更高。

6. 1999-S 新澤西州25分銀質精製幣：30元

專為收藏的精製幣（proof coin）是種特殊硬幣，經過多次鑄造，以獲得最清晰的細節。幣面經特殊拋光處理，產生迷人的鏡面效果；硬幣上的浮雕在磨砂處理後，更提升了美感。

新澤西州25分幣的設計深受藏家喜愛，描繪了喬治·華盛頓（當時為將軍）率領一群革命士兵渡過德拉瓦河的歷史場景。精製幣的評級標準要比流通幣更為嚴格，這枚銀幣在完好無損的情況下價值約30元。

新澤西州 費城 德拉瓦州

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