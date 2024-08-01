我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

巴奧女網／鄭欽文爆冷擊敗波蘭球后晉決賽 超越李娜

善心人想買50根熱狗招待遊民遭拒 好市多：每人限購5根

編譯潘勛／即時報導
好市多（Costco）。 (美聯社)
好市多（Costco）。 (美聯社)

一名善心人士自稱，他在好市多(Costco)自動結帳機買了50根熱狗且付了錢，原意是想請無家遊民吃，不料到熟食取餐櫃台時遭工作人員拒絕，告知他與公司政策不合，他只能買5根；善心人士把過程拍成短視頻貼上TikTok，引發網友熱議。

@bestbeforefood

Costco refusing to sell me 50 hotdogs for the homeless! #FYP #foryou #foryoupage #Charity #Costco #Hotdogs #Homeless #Toobad #Calgary #Alberta #CapCut

♬ original sound - BBF

每日郵報(Daily Mail)報導，這名男子用手機拍攝影片，他在好市多自動結帳機購買50根熱狗，信用卡結帳75美元，但到櫃台要取餐點時，被告知他只能買的最大數量是5根。

好市多員工跟他講，「先生，您必須退訂熱狗訂單。本店無法賣50根熱狗。每人限購5根」。他只能接受說「好，知道了。」

他去服務櫃台退費時，男子簡短地告訴收銀員剛剛的遭遇，解釋自己只是想買給無家遊民，「但他們說不能做50根」。

影片發布後，很多線上留言者建議他，應該更強硬抗議一下，不然就設法解決。

一人回應說，如果他是熟食區工作人員，會詢問他是否能等一下，以便他們把熱狗放進爐裡烤好，確保剩下來的足以服務其他顧物會員。

網友Shanna回應說，那家好市多在撒謊，他就見過有人一次買了30到40根熱狗。

也有人認為應該事先妥善計畫、先打電話、向店經理說，安排好特定的日子及時間去取，讓工作人員能辦到。另一人則說，想做善事應該自己去買一堆熱狗及熱狗麵包，料理好去請遊民，何必歸咎給好市多？

好市多 遊民 信用卡

上一則

飯後真的要等半小時以上才能游泳嗎？

下一則

舒適輕便支撐力佳 STQ步行鞋1.2萬人愛

延伸閱讀

電腦系統過時 洛4.5萬遊民安置受阻

電腦系統過時 洛4.5萬遊民安置受阻
遊民逗留華埠銀行 報警送醫

遊民逗留華埠銀行 報警送醫
金曲表演扛轎畫面 新科歌王熱狗幽默重現

金曲表演扛轎畫面 新科歌王熱狗幽默重現
台人到洛杉磯好市多 驚訝試吃「沒人在排隊」

台人到洛杉磯好市多 驚訝試吃「沒人在排隊」

熱門新聞

示意圖。(取自123)

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

2024-07-29 14:32
科羅拉多州滑雪場。圖：pixabay

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

2024-07-29 09:23
好市多有多種冷凍食品，可作為均衡飲食的一部分，並有助降低三酸甘油脂。美聯社

想降低三酸甘油脂 好市多這種冷凍食品能幫你

2024-07-30 12:40
示意圖。Photo by Priscilla Du Preez 🇨🇦 on Unsplash

美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅

2024-07-23 11:32
好市多熟食區的熱狗是許多顧客必買品項。好市多示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

2024-07-31 20:00
示意圖。Image by Steve Buissinne from Pixabay

她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了

2024-07-26 11:31

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆

交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆
巴奧羽球／台「麟洋配」對戰中國組合 央視未轉播 網友痛罵

巴奧羽球／台「麟洋配」對戰中國組合 央視未轉播 網友痛罵
巴奧體操／東奧奪金後壓力大 苗族李蘇妮：曾問鏡中的人是誰

巴奧體操／東奧奪金後壓力大 苗族李蘇妮：曾問鏡中的人是誰