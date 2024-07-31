兩友在同家超市工作50年 「工作愉快 時間過得特快」

小豬超市(Piggly Wiggly)。美聯社

兩位60多歲的小豬超市(Piggly Wiggly)員工彼此在同一家店工作已經50年，目前兩人更不輕言退休 ，因為他們認為每天樂在工作，不想成天待在家中閒晃度日。

CNBC報導，60多歲的哈利 (Dale Haley)與沃特金斯(Ricky Watkins)在肯塔基州 富蘭克林(Franklin)的小豬超市工作已長達50年，擔任店經理的哈利今年5月11日工作滿50年，擔任肉類部經理的沃特金斯則要等到9月6日滿50年。他們身旁的同事年紀為20、30與40多歲，年紀最輕的只有16歲，正是哈利與沃特金斯開始在這間超市工作的年紀。當初他們一開始負責包裝雜貨，放學後及周末則整理儲藏室，在1960年代，當時時薪只有1~2元。

兩人相識後立即成為麻吉，下班後則經常結伴去打撞球。高中畢業後，兩人開始在小豬超市成為正職人員，65歲的沃特金斯回憶說，當時許多同學從事製造業與農業，但他對此都不感興趣，「而且薪水較少。」哈利也說，「我滿20歲時，獲得不錯加薪並擔任助理經理。比起離職，我更有理由留下來。」沃特金斯在1986年升遷擔任肉類部經理便一路待到現在。根據Indeed統計，小豬超市的商店經理平均薪資3萬4000至10萬9000元，肉類部經理則從4萬2000至7萬6000元不等。

哈利說，「每天都有不同的事要學習，不管是機器故障或新產品上架。」但他最喜歡的工作則是與人打交道，協助顧客和與同事閒聊。目前兩人還沒打算退休，沃特金斯表示，未來可能會兼職但不會完全退休，「我受不了待在家裡，什麼事都不做。」

蓋洛普(Gallup)指出，去年平均退休年齡從2000年前幾年的59歲上升到62歲，隨著壽命增加，許多人到了70、80歲還在工作，哈利說，要保有長久且快樂的職涯秘訣很簡單，就是安分守己。

半個世紀會發生許多事，包括掃描器取代了打印機，顧客結帳也開始使用手機支付，但沃特金斯說，他在商店工作50年「一晃眼就過去了」，哈利也說，「當你工作愉快時，時間過得特別快。」