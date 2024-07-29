重拾好萊塢默片時代的靈魂 專家修復百年管風琴

自2020年以來就一直在修復Barton Opus管風琴的史密斯(Carlton Smith，左)和Justin Nimmo(右)在Barton Opus 234 劇院管風琴前合影。美聯社

近一個世紀前，在底特律(Detroit)華麗的好萊塢 劇院(Hollywood Theatre)裡，為在此上演的默劇添加戲劇性和娛樂性音樂的巨大管風琴，被拆解成數千塊，收藏起來長達40年後，將由專家重新修復、重組並安置到新家。

建造於1927年的管風琴Barton Opus，被放在底特律郊區的車庫、閣樓和地下室等地方，堆積了40年的灰塵。但這座高聳的音樂珍品，如今正在印地安納波里斯(Indianapolis)，由專家們精心照料恢復中，並將會運往紐約羅徹斯特理工學院(Rochester Institute of Technology)組裝，並安置到專門為這管風琴所設計的劇院中。

自2020年以來就一直在修復Barton Opus管風琴的史密斯(Carlton Smith)表示，Barton Opus管風琴在鼎盛時期，能夠重現許多樂器的聲音，包括弦樂器、長笛和低音號等；Barton Opus管風琴同時還實際包含了多種打擊樂器，像是鋼琴、木琴、鐵琴、鈸和谷等，並且能製造出包括汽船和鳥鳴等特效。

根據底特律劇院管風琴協會(Detroit Theatre Organ Society)，好萊塢劇院的良好音響效果能精準呈現Barton Opus管風琴的音色。管風琴演奏家兼管風琴技術員勞特(John Lauter)指出，當時，汽車工業黃金時代的底特律，其劇院的豪華迷人程度，毫不輸給紐約、芝加哥 、洛杉磯和舊金山等地的劇院。

「對於電影觀眾來說，這是個非常繁榮的市場，以至於劇院老闆著手建造了這些富麗堂皇的地方，」勞特說，「那時還沒有單純的電影院 。」