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紐約東村麻將俱樂部 改寫華人的社交圈

編譯周芳苑／即時報導
打麻將。Photo by Ellicia on Unsplash
打麻將。Photo by Ellicia on Unsplash

紐約市東村(East Village)有一個全市最大的麻將俱樂部Green Tile Social Club，吸引許多年輕人，正引領最新夜生活潮流；年輕玩家身穿千禧世代Y2K風格服裝、喝著無酒精雞尾酒、聆聽現場電音舞曲(EDM)，擺脫在祖父母地下室玩牌的刻板印象。

Green Tile Social Club四位聯合創辦人瓊安．徐( Joanne Xu)、莎拉·滕(Sarah Teng)、格蕾絲·劉(Grace Liu)和歐內斯特·陳(Ernest Chan)都是奧斯汀德州大學(University of Texas at Austin)畢業生，全是亞裔，畢業後搬到紐約，一起在滕的公寓打麻將。一開始只是周日相聚，後來越來越多朋友要求加入，他們發現，年輕亞裔美國人相聚玩牌的需求不斷增加。

四人在2022 年 5 月創建該俱樂部，當時各有全職工作，組織俱樂部只當作副業。

目前，到Green Tile Social Club參加活動的人從 100 到 300 人不等，每張入場券通常約為25 元。

麻將是起源於 19 世紀、根植於中國文化的古老遊戲，如今已融入美國日常生活。許多年輕亞裔看著父母和祖父母玩這個遊戲長大。

25歲的帕帕斯 (Armand Pappas)是活動參與者之一，從小在紐約州威徹斯特的家裡與家人一起打麻將，打麻將令他真正喜歡的一點是勾起很多童年回憶，尤其是與他已故祖父有關的事情，對他來說非常親近而珍貴。

每當四人圍坐桌旁，自然而然建構起一個小社群，同一場地裡有5、12甚至20桌時，便產生連結；人們在俱樂部裡談論童年經歷，互相教導不同風格的麻將、與剛認識的人交換聯絡方式，吸引各種文化背景的年輕人。

Green Tile Social Club 的使命是與亞裔社區建立聯繫並回饋，除了售票活動，每月還舉辦免費聚會，教導初學者打麻將。

Green Tile Social Club今夏將舉辦「花園裡的麻將」(Mahjong in the Garden)系列活動，在社區花園和綠地設置麻將桌，希望讓玩家與大自然重建連結。

瓊安．徐說，在俱樂部裡，他們不斷傾聽彼此的聲音，理解並聆聽從自己文化裡真正渴望和嚮往的東西；未來打算進一步擴張。

亞裔 德州 紐約市

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