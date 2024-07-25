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日本歌舞伎最大明星 最新作品中1人演13角色

編譯周芳苑／即時報導
日本歌舞伎劇院最耀眼的明星之一市川團十郎(Danjuro Ichikawa)是轉換角色大師，他在最新作品中一人演13個角色，從公主、壽司廚師到狐狸，一會兒像虛弱老人一跛一跛走下舞台，一會兒又像兇猛戰士衝回台上。美聯社
日本歌舞伎劇院最耀眼的明星之一市川團十郎(Danjuro Ichikawa)是轉換角色大師，他在最新作品中一人演13個角色，從公主、壽司廚師到狐狸，一會兒像虛弱老人一跛一跛走下舞台，一會兒又像兇猛戰士衝回台上。美聯社

日本歌舞伎劇院最耀眼的明星之一市川團十郎(Danjuro Ichikawa)是轉換角色大師，他在最新作品中一人演13個角色，從公主、壽司廚師到狐狸，一會兒像虛弱老人一跛一跛走下舞台，一會兒又像兇猛戰士衝回台上。

下了舞台，市川團十郎不禁思考：是否是時候該改變歌舞伎明星僵化的角色？

市川團十郎這個名字已在日本歌舞伎明星間代代相傳300多年，他是第13個以這個名字成為日本家喻戶曉的人物。

歌舞伎是結合音樂、舞蹈和雜技的全男性戲劇傳統，迄今仍受歡迎，不過，團十郎承認這種表演恐怕與現代品味格格不入；人們習慣抖音(TikTok) 影片和串流媒體，未必有耐心觀看以古老正式日語進行的4小時表演，疫情更對戲院造成衝擊。

不過，觀眾仍在回流。

團十郎致力針對在東京歌舞伎座劇院(Kabukiza Theater)上演的「星合十三段」(Hoshiawase Jusandan)歌舞伎進行更新，刪減較長場景，並對一些對話進行現代化改造。

團十郎認為，傳統文化可能很難讓人跟上腳步、甚至令人厭煩，他希望人們能享受其中，最新設計下，舞台動作非常快，他一人演13個角色。

46歲的團十郎衣著整潔、皮膚黝黑，擁有令人愉快的幽默感。

團十郎童年開始便接受訓練，20歲首次登台扮演僧侶Benkei， 那是他父親、祖父和所有團十郎前輩們都熟知的角色，壓力大到他臨陣逃跑，在公園裡過夜，隔天及時趕回演出。

團十郎繼承父親團十郎十二世的名字；他的父親2013年因白血病去世，享年66歲，父親離世讓他失去迫切需要的老師。

團十郎說，歌舞伎藝術保存傳統，但歌舞伎故事蘊含普遍性的情感，年輕人和剛接觸這一流派的外國人也能夠產生共鳴。

在「星合十三段」中，團十郎扮演的角色包括一隻狐狸，偽裝成戰士跟蹤一名宮廷舞者，帶有浮誇效果，看起來像馬戲團表演，但講述感人場景，將人類戰爭和復仇行為與動物的簡單愛形成鮮明對比。

團十郎正在訓練兒子新之介(Shinnosuke)接替他的位置，總有一天他將成為團十郎十四世。

日本歌舞伎劇院最耀眼的明星之一市川團十郎(Danjuro Ichikawa)。美...
日本歌舞伎劇院最耀眼的明星之一市川團十郎(Danjuro Ichikawa)。美聯社

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