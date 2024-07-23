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新聞周刊:5大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

新任堪薩斯選美冠軍 在舞台上公開遭受家暴經歷

編譯徐薏茹／即時報導
艾莉克西斯·史密斯(Alexis Smith)奪得堪薩斯小姐后冠。美聯社
艾莉克西斯·史密斯(Alexis Smith)奪得堪薩斯小姐后冠。美聯社

新任堪薩斯小姐(Miss Kansas)奪冠當晚在台上無畏懼地提到曾對她施暴的家暴者，她勇敢發言的影片在社群媒體激起廣大迴響，獲得大批網友的支持。

艾莉克西斯·史密斯(Alexis Smith)在威奇塔(Wichita)擔任心臟與胸腔科加護病房夜班護士，她於6月8日奪得堪薩斯小姐后冠，而她在台上發言直面施暴者的影片直到過去一周才發布到X平台。

史密斯的演說引起數千人的共鳴，她在台上直接提到施暴者，稱對方就坐在現場觀眾席中。

史密斯7月16日發布的這段影片已累積6萬以上的觀看人次，衍生出一連串的新聞報導。

在上個月的選美比賽採訪中，史密斯說：「我做為下一個堪薩斯小姐的願景是，消除不健康且虐待性的關係。事實上，在座的一些人看到我非常情緒化，因為我的施暴者今天就在現場，但這不會阻止我站在堪薩斯小姐的舞台，不會阻止我成為下一任堪薩斯小姐。」

史密斯最近才開始發揮她的影響力，並在採訪和社群媒體貼文中為這一議題帶來關注，她對抗家暴的勇敢發言以及公開說出口的勇氣受到數十人的讚揚，影片不斷被轉發分享。

史密斯極為關切家暴議題，因為不只有她是受害者，她家族的其他許多女性也曾經面臨家庭暴力。

在接受威奇塔電視台KSN採訪時她說：「我家庭裡的每一位女性都受到家暴的影響。我14歲時開始了我的第一段感情，但這也是一段虐待關係，直到約2018、2019年才結束。這是我現在仍在經歷和處理的事情。」

史密斯說，在逃離有害的關係後，她甚至搬到德州住了幾年；現在她回到威奇塔在紐曼大學(Newman University)主修護理。

家暴 社群媒體 德州

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