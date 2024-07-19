奧斯卡製片家協助俄亥俄小型藝術電影院改頭換面

得過奧斯卡獎的製片家博格納（Steve Bognar）不忍看到俄亥俄家鄉的小型藝術電影院（Little Art Theatre）沒落，拍了八分鐘的短片，替它爭取到10萬元補助經費改頭換面，讓戲院能夠延續百年歷史的光輝。美聯社

得過奧斯卡獎 的製片家博格納（Steve Bognar）不忍看到俄亥俄家鄉的小型藝術電影院 （Little Art Theatre）沒落，拍了八分鐘的短片，替它爭取到10萬元補助經費改頭換面，讓戲院能夠延續百年歷史的光輝。

得過奧斯卡獎的製片家博格納（Steve Bognar，圖）不忍看到俄亥俄家鄉的小型藝術電影院（Little Art Theatre）沒落，拍了八分鐘的短片，替它爭取到10萬元補助經費改頭換面，讓戲院能夠延續百年歷史的光輝。美聯社

黃泉（Yellow Springs）是位於哥倫布和辛辛那提之間的大學城，小型藝術電影院是城市中心的座標場所，博格納從小就是戲院的常客，自己成名後，更不忘替獨立戲院發聲，不願見到小戲院在影藝科技串流趨勢下，就此消失。

他在短片中，首先表明小型電影院如果沒落，對鄉里、地方，甚至整個社會，將是何等損失。「電影院位於市中心，彷彿就是我們小鎮的心臟。」

他和已故的朱莉亞‧賴可特（Julia Reichert）聯合製作的紀錄片「美國工廠」榮獲2020年奧斯卡最佳紀錄片獎。

他為家鄉小戲院拍攝的短片，把它看板上廣告過的百部經典影片，走馬看花一遍，然後讓當地人回顧自己心愛的電影，談論觀影心得。「和家人朋友一起看電影」的群體經驗，在鄰居不再上同一所學校、參加教堂活動的人越來越少、購物約會甚至吃飯都「上網搞定」的今天，的確越來越少人有了。

博格納說，如果這部短片有個主題，那就是：「小鎮影院是社會的樞紐。」「電影院是我們一起體驗的地方，就好像一件藝術品、一個社區活動、或本地製片人在放映他們的作品。」

小型藝術電影院在它近百年歷史當中，曾主辦過戴頓猶太電影節、解放黑奴紀念日365計畫、廣島原爆存活者問答等極有歷史意義的活動。

博格納的短片為小型藝術電影院贏得串流媒體公司Plex主辦的第一屆「夢幻影院」獎，Plex希望獎金能夠讓獨立影藝事業體順利傳承下去，因為它去年夏天做的民調 發現，三分之二民眾認為，獨立影院關門，將是社會的一大損失。