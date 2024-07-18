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大都會藝術博物館歸還柬埔寨14尊雕像 運抵金邊

編譯陳韻涵／即時報導
大都會藝術館此次返還的柬埔寨藝術品，是1970年代紅色高棉高壓統治期間，在長期內戰和動盪的社會背景下遇劫的文物，經骨董商拉曲佛德(Douglas Latchford)盜賣而浮上檯面。美聯社
大都會藝術館此次返還的柬埔寨藝術品，是1970年代紅色高棉高壓統治期間，在長期內戰和動盪的社會背景下遇劫的文物，經骨董商拉曲佛德(Douglas Latchford)盜賣而浮上檯面。美聯社

柬埔寨文化部長薩可納(Phoeurng Sackona)4日表示，在戰亂時期遭掠奪的14件雕像3日運返首都金邊，歡迎祖靈回家。

這14件雕像返還柬埔寨之前，收藏於紐約大都會藝術館(The Met)，館方聲明表示，這14尊雕像「在西元9世紀至14世紀的吳哥(Angkorian)時期製作，反映當時盛行的印度教和佛教宗教文化」。

柬埔寨文化與藝術部(Ministry of Culture and Fine Arts)聲明表示，柬埔寨的藝術品歸還團隊、紐約聯邦檢察官、美國國土安全部調查員，以及大都會藝術館經過數年談判，終於促成「國寶的歷史性回歸」。

薩可納表示，這些文物返國，對於柬埔寨人民回憶起祖先的遺產至關重要，「這些作品流落國外許久，如今再次返回柬埔寨，宛如對柬埔寨人民、國家和平與穩定的祝福」。

薩可納表示，對柬埔寨人而言，歸還的藝術品承載了祖先的靈魂，其中包括歷史、敬仰和學識；她並表示，柬埔寨希望盡快收到另外50件目前收藏在美國的文物，但未詳述內情。

薩可納表示，「返還文物有助柬埔寨人民和解與療癒，他們經歷數十年內戰，且因紅色高棉(Khmer Rouge)政權悲劇而受苦，(歸還文物)也凸顯柬埔寨與美國的良好夥伴關係。」

對藝術界而言，歸還文物是近年追討祖國遭掠奪的藝術和考古寶藏的結果，包括古代的亞洲藝術品，以及在敘利亞、伊拉克和納粹占領的歐洲地區因動亂而遺失或遭盜的文物。

大都會藝術館此次返還的柬埔寨藝術品，是1970年代紅色高棉高壓統治期間，在長期內戰和動盪的社會背景下遇劫的文物，經骨董商拉曲佛德(Douglas Latchford)盜賣而浮上檯面。

拉曲佛德2019年遭聯邦檢察官指控圖謀在國際藝術品市場上，盜賣柬埔寨古文物多年而被起訴，他否認涉嫌走私等不法情事，2020年逝世。

 柬埔寨文化部表示，目前歸還的其中兩件作品破損，而缺失部分已由柬埔寨當局收藏保存，日後將著手修復。

此次歸還的文物中，包括一尊10世紀的砂岩雕塑，刻畫被譽為「烏瑪」(Uma)的女神。

這尊雕像原本立於古代王城「國戈寺」(Koh Ker)，1997年遭竊後「流亡」國外；柬埔寨文化與藝術部人員2021年在國戈寺找到該雕像的腳，此次主體回歸，終於得以讓女神重新完整展現在世人面前。

在戰亂時期遭掠奪的14件雕像3日運返柬埔寨首都金邊，歡迎祖靈回家。歐新社
在戰亂時期遭掠奪的14件雕像3日運返柬埔寨首都金邊，歡迎祖靈回家。歐新社

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