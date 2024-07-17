我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財不善瀕破產 專家用4方法助他翻身

川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力

「德州繪畫之父」真跡掛家裡無人知曉 拍出11萬元

編譯陳韻涵／即時報導
示意圖。Image by VBlock from Pixabay
示意圖。Image by VBlock from Pixabay

德州繪畫之父」溫登克(Julian Onderdonk)的「聖安東尼奧的矢車菊田」(A Field of Bluebonnets, San Antonio)畫作，6月底在歷史傳承拍賣行(Heritage Auctions)上，以11萬2500元落槌。

這幅畫在百年前被當作生日紀念品送給一名婦人，婦人過世後數十年來被掛在私宅中，卻沒人認出那是印象派大師的真跡；近期該家族成員得知這件事之後，決定拍賣畫作，讓給「真正懂得欣賞的人」。

歷史傳承拍賣行表示，這幅1921年的矢車菊畫作原屬於一位搬到西岸享受退休生活的女性所有，畫作與其他物品被裝上拖車，指名贈予慈善組織Goodwill。

拍賣行表示，這件作品原本是委託拍賣女子的已故母親所有，她母親的德州遠親送她媽這幅畫，以茲紀念母親1922年出生。

女子的母親曾想把畫作送人，卻在最後一刻改變心意，認為「它太漂亮，不能捨棄」而留下畫作。

這名母親過世後，她的女兒將這幅畫掛在華盛頓州塔科馬(Tacoma)附近的自宅內；多年來，家人都沒發現這幅畫其實是溫登克的真跡。

畫作原主人的孫子告訴歷史傳承拍賣行，家族成員最近才發現這件事，並決定將畫作賣給「真正懂得欣賞它的人」。

6月29日，「聖安東尼奧的矢車菊田」在拍賣會上以11萬2500元落槌；同場上另兩幅德多克的畫作，分別以10萬6250元和9萬3750元成交。

德州歷史學會(Texas Historical Society)表示，溫登克1882年生於德州聖安東尼奧，年紀輕輕便展現藝術天賦，十多歲開始教藝術，後來遷居紐約市學習和教書。

1906年，溫登克接下一分季節性工作，負責在達拉斯州博覽會(Dallas State Fair，如今改稱德州博覽會State Fair of Texas)籌畫藝術展。

1909年，他與家人搬回德州，且對描繪矢車菊及其他德州風景興致高昂。

溫登克於1921年創作「聖安東尼的奧矢車菊田」，孰料隔年在創作巔峰逝世，享年40歲。

德州 拍賣 紐約市

上一則

理財不善瀕破產 專家用4方法助他翻身

下一則

觀光客暴增 阿拉斯加朱諾市要公投限制到訪郵輪旅客數

延伸閱讀

將更有利可圖 「儲能」產業不容小覷 帶動華爾街另一個淘金潮

將更有利可圖 「儲能」產業不容小覷 帶動華爾街另一個淘金潮
高調抗議性別新法 馬斯克要出走

高調抗議性別新法 馬斯克要出走
德州等南部4州瘋蓋新屋 專家示警：巨大房市泡沫將爆炸

德州等南部4州瘋蓋新屋 專家示警：巨大房市泡沫將爆炸
在這6個城市 社安金最好用

在這6個城市 社安金最好用

熱門新聞

示意圖。Photo by Arnel Hasanovic on Unsplash

善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢

2024-07-11 14:31
郵輪上有陽台的艙房。Image by Carolyn_Schmidt from Pixabay

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

2024-07-09 11:25
鮭魚。Image by Graciela Sosa from Pixabay

長者增加蛋白質 應多吃這食物

2024-07-11 11:32
示意圖。Image by svetlana from Pixabay

百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物

2024-07-10 10:22
72歲的黑井康子 (Yasuko Kuroi) 使用腿部伸展機做訓練。美聯社

想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧

2024-07-11 10:21
美國量販店巨擘好市多（Costco）自2017年來首度調漲會員費。(美聯社)

好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%

2024-07-10 20:20

超人氣

更多 >
華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」
漢堡王經理雇用兒子和朋友暑期打工 被質疑給較多薪水下場慘

漢堡王經理雇用兒子和朋友暑期打工 被質疑給較多薪水下場慘
美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡
德州等南部4州瘋蓋新屋 專家示警：巨大房市泡沫將爆炸

德州等南部4州瘋蓋新屋 專家示警：巨大房市泡沫將爆炸
詐欺、敲詐勒索…郭文貴9項罪名成立

詐欺、敲詐勒索…郭文貴9項罪名成立