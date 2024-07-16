5分鐘就能解決聯邦赤字問題？巴菲特建議這麼做

投資大亨巴菲特。(美聯社)

聯邦赤字令官員頭痛，然而，投資 大亨巴菲特 (Warren Buffett)卻說，只要立法規定赤字超過國內生產總值(GDP) 3%現任國會議員便失去連任資格，5分鐘便可解決赤字問題。

美國迫在眉睫的債務危機越來越令人擔心；近幾個月來，橋水基金(Bridgewater)的達里奧(Ray Dalio)和摩根大通(JP Morgan)執行長戴蒙(Jamie Dimon)等金融界名人都表達對創紀錄美國國債 的擔憂。

然而，巴菲特10多年前就針對國債問題提出解決方案，2011 年接受 CNBC 的奎克(Becky Quick) 採訪時說，「我可在5分鐘內終結赤字，」他接著說，「只需通過法律，規定赤字一旦超過國內生產總值(GDP) 的 3%，所有現任國會議員便沒有資格連任。」

巴菲特的長期商業夥伴、已故的芒格(Charlie Munger)曾說，「讓我看看激勵誘因，我就會展現成果。」這是巴菲特指導波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)業務決策和薪酬計畫的核心理念。

這或許就是為什麼巴菲特認為對政府和議員威懾可改變他們花費稅金的方法；一旦連任面臨風險，議員們將對政府支出更謹慎。

美國赤字未設上限。截至 5 月，聯邦政府支出比 2024 財年增加 1.2 兆元。

萬一政府只能硬著頭皮繼續印更多鈔票還債，導致通膨和利率走高，一般投資者須自求多福。華頓商學院教授斯邁特斯(Kent Smetters)建議是購買政府最晚違約的資產，主要包括通膨保值國債 (TIPS)、I系列儲蓄債券(I Bond)、海外投資。

針對通膨保值國債，數世紀以來向美國政府借錢被視為可靠選擇，但事實上，投資者仍難免因通膨侵蝕財富，政府赤字危機下問題加劇；購買國債通膨保值國債可獲安全穩定的回報。

I Bond 也具有通膨保護機制；另一好處是，可選擇推遲聯邦稅，直到贖回債券或債券到期，保有這樣的彈性有利於稅務規劃。如果將I Bond 用於教育目的，還有資格獲利息免稅。

至於海外投資，可把錢投注到收支平衡、債務佔國內生產總值比較低的國家，力行投資多元化。