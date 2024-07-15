美芭蕾舞劇院前任台柱亞莉珊德拉·費瑞芳齡61仍不願退休

歷來最著名的戲劇芭蕾舞者之一亞莉珊德拉·費瑞(Alessandra Ferri) 芳齡已61，六月底仍在大都會歌劇院(Metropolitan Opera House)登台詮釋英國知名作家維吉尼亞·伍爾芙(Virginia Woolf)。美聯社

歷來最著名的戲劇芭蕾舞者之一亞莉珊德拉·費瑞(Alessandra Ferri) 芳齡已61，六月底仍在大都會歌劇 院(Metropolitan Opera House)登台詮釋英國知名作家維吉尼亞·伍爾芙(Virginia Woolf)，她似乎不打算就此遠離舞台。

費瑞依舊舞姿優美，與年齡只有她三分之一的舞者同台表演，她即將出任維也納國家芭蕾舞團(Vienna State Ballet)藝術總監，打算百分之二百投入這個任務。

費瑞2007年已在眾人致敬聲中從美國芭蕾舞劇院(American Ballet Theater)高調退休 ，依常理，她應繼續退休，但2015年，她在編舞家韋恩·麥格雷戈(Wayne McGregor) 的「伍爾夫作品」(Woolf Works) 中塑造伍爾夫角色，六月間又與美國芭蕾舞劇院合作重演該角色， 2016年53歲時再度演出她的標誌性角色朱麗葉。

對於退出舞台與否，費瑞堅定笑著說：「我不去想這個問題。」

有一天，費瑞在觀眾席上遇見麥格雷戈，他帶來新芭蕾舞劇的重大提案，邀請費瑞參演；費瑞說，她內心有個小聲音知道什麼時候必須做某件事，但仍不得不問：「韋恩，你真的知道我多大了嗎？」結果這位編舞家說他知道，而他需要一個能夠體現英國作家伍爾芙靈魂和本質的舞者，於是兩人決定合作。

麥格雷戈說費瑞「非常嬌小，但就是有本事、一種魅力把觀眾吸引到她身邊。」

伍爾芙去世時的年齡與費瑞目前年紀差不多，這位英國作家59歲跳河結束自己生命，麥格雷戈說，人們總覺得舞蹈屬於年輕人，不習慣看到老年身體的力量和表現力，但費瑞可以做到。

費瑞說，她喜歡伍爾夫這個角色，「60歲時，我有一條路可以做我自己。」那是充滿美妙、快樂、悲傷、憤怒、恐懼時刻的道路。可以把所有這些都帶到這個角色中。

麥格雷戈說，費瑞投入大量訓練，所以演出看來如此輕鬆，遠遠超過年輕時能夠依靠的肢體。

費瑞說她已準備好繼續前進； 2025年開始經營一個芭蕾舞團。