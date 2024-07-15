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美芭蕾舞劇院前任台柱亞莉珊德拉·費瑞芳齡61仍不願退休

編譯周芳苑／即時報導
歷來最著名的戲劇芭蕾舞者之一亞莉珊德拉·費瑞(Alessandra Ferri) 芳齡已61，六月底仍在大都會歌劇院(Metropolitan Opera House)登台詮釋英國知名作家維吉尼亞·伍爾芙(Virginia Woolf)。美聯社
歷來最著名的戲劇芭蕾舞者之一亞莉珊德拉·費瑞(Alessandra Ferri) 芳齡已61，六月底仍在大都會歌劇院(Metropolitan Opera House)登台詮釋英國知名作家維吉尼亞·伍爾芙(Virginia Woolf)。美聯社

歷來最著名的戲劇芭蕾舞者之一亞莉珊德拉·費瑞(Alessandra Ferri) 芳齡已61，六月底仍在大都會歌劇院(Metropolitan Opera House)登台詮釋英國知名作家維吉尼亞·伍爾芙(Virginia Woolf)，她似乎不打算就此遠離舞台。

費瑞依舊舞姿優美，與年齡只有她三分之一的舞者同台表演，她即將出任維也納國家芭蕾舞團(Vienna State Ballet)藝術總監，打算百分之二百投入這個任務。

費瑞2007年已在眾人致敬聲中從美國芭蕾舞劇院(American Ballet Theater)高調退休，依常理，她應繼續退休，但2015年，她在編舞家韋恩·麥格雷戈(Wayne McGregor) 的「伍爾夫作品」(Woolf Works) 中塑造伍爾夫角色，六月間又與美國芭蕾舞劇院合作重演該角色， 2016年53歲時再度演出她的標誌性角色朱麗葉。

對於退出舞台與否，費瑞堅定笑著說：「我不去想這個問題。」

有一天，費瑞在觀眾席上遇見麥格雷戈，他帶來新芭蕾舞劇的重大提案，邀請費瑞參演；費瑞說，她內心有個小聲音知道什麼時候必須做某件事，但仍不得不問：「韋恩，你真的知道我多大了嗎？」結果這位編舞家說他知道，而他需要一個能夠體現英國作家伍爾芙靈魂和本質的舞者，於是兩人決定合作。

麥格雷戈說費瑞「非常嬌小，但就是有本事、一種魅力把觀眾吸引到她身邊。」

伍爾芙去世時的年齡與費瑞目前年紀差不多，這位英國作家59歲跳河結束自己生命，麥格雷戈說，人們總覺得舞蹈屬於年輕人，不習慣看到老年身體的力量和表現力，但費瑞可以做到。

費瑞說，她喜歡伍爾夫這個角色，「60歲時，我有一條路可以做我自己。」那是充滿美妙、快樂、悲傷、憤怒、恐懼時刻的道路。可以把所有這些都帶到這個角色中。

麥格雷戈說，費瑞投入大量訓練，所以演出看來如此輕鬆，遠遠超過年輕時能夠依靠的肢體。

費瑞說她已準備好繼續前進； 2025年開始經營一個芭蕾舞團。

費瑞不會明確地說這她最後一次登台，因為生活充滿驚喜。

歷來最著名的戲劇芭蕾舞者之一亞莉珊德拉·費瑞(Alessandra Ferri)...
歷來最著名的戲劇芭蕾舞者之一亞莉珊德拉·費瑞(Alessandra Ferri)。美聯社

退休 大都會 歌劇

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