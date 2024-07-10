住進3D打印屋是什麼感覺？

Icon提供這張位在德州奧斯汀的一棟3D打印屋照片。美聯社

3D打印屋(3D printed homes)是藉助高科技、用機器製造模組牆再拼裝成的房屋，比起靠人力一磚一瓦蓋房的模式便宜許多。這樣顛覆傳統的房屋已由概念走入真實世界。

格萊茲(Daniella Glaeze)4月搬進座落德州 的3D打印屋，在社群媒體抖音 (TikTok)向大家介紹用未來混凝土(futuristic concrete)打造的房屋；她帶著觀眾參觀她的新家，觀看人次達400萬，屋子有四間臥室、三間浴室和一個車庫。

3D打印建築新創公司Icon與住宅建築巨頭萊納房屋(Lennar) 合作，在德州奧斯汀北部建造由100棟3D打印屋組成的社區，名為Wolf Ranch。

Icon說，95棟3D屋已完成牆壁系統打印，100棟預訂2025 年完工；格萊茲是該社區的住戶之一。

格萊茲和丈夫都是軟體工程師，在抖音看到3D打印屋之後產生興趣。

這些房屋使用大型龍門式印表機Vulcan Construction System建造，機器寬45.5呎、高15.5呎。

房屋每道牆都佈滿棱紋牆脊，有人擔心牆脊沈積污垢；格萊茲說，儘管有明顯凹槽，卻未堆積灰塵，用布擦拭或以手持式吸塵器清潔即可。

面對各式質疑和問題，格萊茲一一提出解決方案，例如可用混凝土鑽頭將東西掛在牆上、用噴槍粉刷牆壁。

牆壁是唯一用混凝土製成並用機器打印在地基上的部份，電力、屋頂、門都採傳統作法。唯一問題是混凝土牆較厚，無線網路WiFi不易穿透，格萊茲用增強器克服。3D打印屋的曲線牆讓房子流暢而簡潔。

Icon與建築業者Bjarke Ingels Group共同設計房屋；除強化結構支撐，3D打印也提供更多建築自由，而傳統模式成本高得多。

Icon稱為「熔岩混凝土」(lavacrete)的厚混凝土材質隔溫性佳，可保涼爽、對抗德州酷熱，而且堅固可抵禦暴風雨和外界噪音。

Icon牆體系統已過颶風標準風測試，3月宣布名為CarbonX的新熔岩混凝土配方，是低碳水泥材料。

針對成本，Icon說，由於整個社區房屋都由萊納房屋出售，依市場行情訂價，目前3D打印屋售價42萬5000元到 58萬5000元；但由於能源效率更高，屋主表示其生活成本和水電費較低；此外，3D打印可降低建築成本並加快開發速度。

Icon想對抗住房危機，可負擔且有效率的房屋指日可待。