五分之一美國人曾因錢與朋友絕交

示意圖。Photo by Afif Ramdhasuma on Unsplash

金融科技公司Bread Financial調查發現，全美超過20%受訪者曾因為金錢觀不同而與朋友絕交。

今年27歲的卡森(Carson)兩年前便因為金錢觀與好友不同、沒有讓對方如願而失去友誼。

卡森2022年12月完成研究生學位後即將展開新生活感到興奮，當時她答應為密友擔任伴娘；但是對於長周末告別單身旅行計劃，卡森細算發現費用逼近3000元，幾經評估決定不參加，還是會參加婚禮。

卡森她向新娘好友說明一切 ，對方建議她打工賺錢付旅費，卡森驚訝到「下巴掉下來」。

卡森仍參加婚禮，為此花幾百元置裝、打點住宿費、買新人禮物。但是新娘對於她錯過告別單身派對耿耿於懷、不肯原諒。

婚禮後，卡森和新娘之間交流減少，一年過去，卡森透過祝福朋友結婚周年快樂等方法釋出善意，仍受冷落，決定不再嘗試。

Bread Financial行為金融專家兼顧問萊恩-波德文(Lindsay Bryan-Podvin)說，友誼因金錢而破裂的常見原因以及避免之道如下：

重點一：朋友消費構成壓力

許多人因朋友花錢消費而感到有壓力，大至單身旅行、小至平日外出用餐或購買服飾。

近三分之二受訪者為了與朋友社交已超支，外出用餐、慶祝生日、買衣服和美容產品是受朋友影響的三大超支項目。

布萊恩-波德文說，如果不說出自己的支出上限，友誼可能因累積超支而破裂，保持透明清晰的財務界線很重要。 真正的好友應在邀約消費時體諒對方財務。

重點二：朋友之間未針對期望充份溝通

另一常見情況是，朋友們全力制定計劃，但不清楚財務預期。以卡森為例，她確實知道要為了告別單身旅行自付機票、住宿費，但未細算，以為不成問題，細算後才意識到還有許多其他費用，動輒增加數百元。

布萊恩-波德文認為，朋友間計劃某件事卻未釐清財務期望、到最後收到大筆帳單，沒什麼比這個更糟糕。如果可以提前針對財務預期溝通並保持透明，朋友往往比想像中有更好的回應。

假如平常一起出去玩的朋友只想在您願意花很多錢的時候一起玩，那麼請好重新評估這份友誼。