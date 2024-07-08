想培養孩子的韌性 心理學家說這是你能做的最好一件事

示意圖。Image by Kindel Media from Pexels

每個父母都會犯錯，所以，請不要為此自責。

這不是一句陳腔濫調，這是發展心理學家·普雷斯曼(Aliza Pressman)1日在阿斯彭創意節(Aspen Ideas Festival)上，討論到要如何培養孩子的韌性時，提出的建議。

西奈山育兒中心(Mount Sinai Parenting Center)共同創辦人兼「養育子女的五大原責：培養優秀人才的基本指南」一書作者普雷斯曼表示：「當父母要很勇敢，你一定會有出錯搞砸的時候。我們能做到最好的事，就是將這種混亂重新定義為是我們為孩子塑造勇氣的一部分。」

普雷斯曼說，要讓孩子知道是可以犯錯並從中學習到教訓。不要在他們面對困難時，告訴他們可以停止緊張或要放鬆，而是確保他們感受到被愛，能自在的分享自己的感受。

學習在高壓環境下管理情緒，可以幫助孩子培養成長為快樂和成功成年人所需的韌性。

普雷斯曼強調：「我們絕對需要一些壓力來培養韌性。」她說，一個健康、有韌性的孩子，是經歷過像是考試不及格或與好朋友鬧翻等壓力和失望後，仍然能夠站起來並「從所經歷的事情中恢復快樂」的孩子。

當然，持續經歷壓力是不健康的；但在大多數情況下，父母只需去關心一下小孩，讓他們知道你無論如何，都是愛他們且支持他們的；這樣就足以防止壓力變得有害，並發展成心理健康 問題。

專家指出，公開談論你的錯誤，以及你是如何克服這些錯誤並從中學習到什麼，這些都可以幫助孩子培養心理學家所說的「成長心態」。印地安納大學(Indiana University)心理學家墨菲(Mary C. Murphy)3月為CNBC Make It撰稿時寫道，這可以幫助將克服困難情況的經歷，正常化並減輕壓力。