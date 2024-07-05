挑戰輝達 3哈佛輟學生想製AI晶片募得1.2億

台灣華裔黃仁勳創辦的輝達公司(Nvidia)跨足人工智慧晶片領域大有斬獲，紅遍半邊天，2022 年底以來市值增長八倍；哈佛大學(Harvard)包括華裔在內的三位學生輟學創立Etched公司，最近籌得1.2 億元創投基金(venture funding)，誓言打造有競爭力的晶片，在人工智慧領域向巨頭大廠輝達挑戰。路透

台灣華裔黃仁勳創辦的輝達 公司(Nvidia)跨足人工智慧晶片 領域大有斬獲，紅遍半邊天，2022 年底以來市值增長八倍；哈佛大學(Harvard)包括華裔在內的三位學生輟學創立Etched公司，最近籌得1.2 億元創投基金(venture funding)，誓言打造有競爭力的晶片，在人工智慧領域向巨頭大廠輝達挑戰。

Etched 總部位於加州，正在開發「Sohu」晶片，將透過支持 OpenAI 的ChatGPT 等進步核心架構「變形金剛」(Transformer，非常強大的AI架構)，訓練並部署人工智慧模型。

Etched聯合創辦人兼執行長烏貝蒂(Gavin Uberti) 說，該公司技術的大部分耗電運算需求由ASIC 客製化硬連線晶片滿足。僅執行設計目的的人工智慧模型，比輝達的通用圖形處理器 (GPU) 效能更強，但成本也高。

烏貝蒂說，其團隊在人工智慧領域下了最大賭注，萬一變形金剛失敗不見了，他們也糟殃；如果能堅持下去，他們將成為有史以來最大公司。

烏貝蒂與聯合創辦人都意識到這是高風險賭注，面對全球資本雄厚、具競爭力的公司；其中 Nvidia銷售額連續三季年增兩倍多。

烏貝蒂暑期實習後，和華裔生克里斯．朱( Chris Zhu) 開始在一家晶片公司工作。接觸到低階硬體創意， Etched應運而生；2022 年，兩人從哈佛輟學，烏貝蒂的大學室友瓦亨 (Robert Wachen)加入，很快開始聘請晶片業資深人士，在庫比蒂諾設公司，目前員工35名人，為新員工提供住房補貼。

烏貝蒂說，Etched的 Sohu 晶片以更少空間內存，而將更多空間用於定義晶片原始運算能力的電晶體；此外，該晶片擁有大核心，效率更高。Etched 總部設有倒數計時器，提醒他們加快步伐。