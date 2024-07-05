我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔

英國大選變天為何市場淡定？一個關鍵詞解密

挑戰輝達 3哈佛輟學生想製AI晶片募得1.2億

編譯周芳苑／即時報導
台灣華裔黃仁勳創辦的輝達公司(Nvidia)跨足人工智慧晶片領域大有斬獲，紅遍半邊天，2022 年底以來市值增長八倍；哈佛大學(Harvard)包括華裔在內的三位學生輟學創立Etched公司，最近籌得1.2 億元創投基金(venture funding)，誓言打造有競爭力的晶片，在人工智慧領域向巨頭大廠輝達挑戰。路透
台灣華裔黃仁勳創辦的輝達公司(Nvidia)跨足人工智慧晶片領域大有斬獲，紅遍半邊天，2022 年底以來市值增長八倍；哈佛大學(Harvard)包括華裔在內的三位學生輟學創立Etched公司，最近籌得1.2 億元創投基金(venture funding)，誓言打造有競爭力的晶片，在人工智慧領域向巨頭大廠輝達挑戰。路透

台灣華裔黃仁勳創辦的輝達公司(Nvidia)跨足人工智慧晶片領域大有斬獲，紅遍半邊天，2022 年底以來市值增長八倍；哈佛大學(Harvard)包括華裔在內的三位學生輟學創立Etched公司，最近籌得1.2 億元創投基金(venture funding)，誓言打造有競爭力的晶片，在人工智慧領域向巨頭大廠輝達挑戰。

Etched 總部位於加州，正在開發「Sohu」晶片，將透過支持 OpenAI 的ChatGPT 等進步核心架構「變形金剛」(Transformer，非常強大的AI架構)，訓練並部署人工智慧模型。

Etched聯合創辦人兼執行長烏貝蒂(Gavin Uberti) 說，該公司技術的大部分耗電運算需求由ASIC 客製化硬連線晶片滿足。僅執行設計目的的人工智慧模型，比輝達的通用圖形處理器 (GPU) 效能更強，但成本也高。

烏貝蒂說，其團隊在人工智慧領域下了最大賭注，萬一變形金剛失敗不見了，他們也糟殃；如果能堅持下去，他們將成為有史以來最大公司。

烏貝蒂與聯合創辦人都意識到這是高風險賭注，面對全球資本雄厚、具競爭力的公司；其中 Nvidia銷售額連續三季年增兩倍多。

烏貝蒂暑期實習後，和華裔生克里斯．朱( Chris Zhu) 開始在一家晶片公司工作。接觸到低階硬體創意， Etched應運而生；2022 年，兩人從哈佛輟學，烏貝蒂的大學室友瓦亨 (Robert Wachen)加入，很快開始聘請晶片業資深人士，在庫比蒂諾設公司，目前員工35名人，為新員工提供住房補貼。

烏貝蒂說，Etched的 Sohu 晶片以更少空間內存，而將更多空間用於定義晶片原始運算能力的電晶體；此外，該晶片擁有大核心，效率更高。Etched 總部設有倒數計時器，提醒他們加快步伐。

晶片 人工智慧 輝達

上一則

今年最值得造訪的5個美國城鎮

下一則

未能更早削減5種開銷 害他83歲才退休

延伸閱讀

因AI推動晶片復甦 三星電子Q2營運利潤激增逾15倍 優預期

因AI推動晶片復甦 三星電子Q2營運利潤激增逾15倍 優預期
美出口限制下…Nvidia今年售中AI晶片 營收120億美元勝去年

美出口限制下…Nvidia今年售中AI晶片 營收120億美元勝去年
NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害
摩根士丹利分析師：蘋果下一代AI晶片 可能採台積電產品

摩根士丹利分析師：蘋果下一代AI晶片 可能採台積電產品

熱門新聞

好市多剛出爐的烤雞。美聯社

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

2024-06-28 09:15
許多人習慣把大筆錢存在支票帳戶，方便隨時提領，但這可能不是最好的做法。(路透)

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

2024-06-28 12:32
示意圖。Image by Нарина from Pixabay

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

2024-07-02 11:25
麥當勞將每星期五命名為「免費薯條日」（Free Fries Friday）。路透

麥當勞星期五送免費薯條到年底 限用手機應用程式訂餐

2024-07-03 13:28
示意圖。Image by August de Richelieu from Pexels

18歲女兒有博士學位 母親分享教養孩子第一守則

2024-06-28 13:14
示意圖。Photo by Vinicius Wiesehofer on Unsplash

最快樂的人常講這三句話

2024-07-01 13:22

超人氣

更多 >
12星座下半年會遇什麼麻煩 射手忙翻天、這星座「累到放棄思考」

12星座下半年會遇什麼麻煩 射手忙翻天、這星座「累到放棄思考」
台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年
中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解
北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論
花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔

花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔