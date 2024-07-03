仍穿相同衣服睡同張床 雙胞胎姊妹慶90歲大壽

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洛伊絲·拉舍爾（Lois Lasher）與洛麗·胡茲（Lori Hoots）小時候同睡在一張嬰兒床上；九十年後，這對姐妹情深的同卵雙胞胎仍然共用一張大床。

華盛頓郵報 （Washington Post）報導，這對姐妹在北達科塔州麥克拉斯基（McClusky）有棟四臥室的房子，但她們更喜歡在別人家過夜。胡茲表示，總是有人陪伴的感覺真好。

拉舍爾與胡茲在6月的第三周慶祝了90歲生日，她們大部分時間都形影不離。拉舍爾比胡茲早出生5分鐘，她經常提醒妹妹與其他人自己較年長這件事。

1934年，這對雙胞胎出生在謝里登（Sheridan）郡的農舍裡。除了長得一模一樣，兩人個性、舉止也很相似；為了讓她們更像，母親給她們穿上同樣的衣服。

這對雙胞胎還有三個兄弟姐妹：一個姐姐、一個弟弟和妹妹，但她們大部分時間都黏在一起。現在只剩兩人還活著，拉舍爾說，她們沒有時間與其他兄弟姐妹玩耍，「我們不需要其他人」。甚至她們的愛情生活也是同步進行，胡茲說，當她們約會時，總是兩對一起同行。

兩人第一次分開是當胡茲到南達科塔州韋辛頓泉（Wessington Springs）唸高中、大學時；1957年，她結婚並搬到了距麥克拉斯基約50英里的北達科他州 切斯利（Chaseley）。

分隔兩地，對她們來說比想像的要困難。她們不再穿同樣的衣服，雖然經常通話，但情感上仍難以適應。拉舍爾說，每當丈夫知道她情緒低落，總會說「我們去看洛麗吧」。

拉舍爾有三個女兒、一個兒子，胡茲有一個女兒、三個兒子，連她們的孩子小時候也經常把兩人弄混。

2000年，這對雙胞胎終於團聚了。胡茲與丈夫離婚後，從一家療養院退休 ，搬回麥克拉斯基。2007年，拉舍爾的丈夫去世，姐妹倆便同住在一起。

除了陪伴，兩人互相支持、共同面對健康挑戰；她們表示，有了彼此，讓變老這件事更容易些。拉舍爾說，她有關節炎，妹妹眼睛黃斑部病變，兩人互當對方的手與眼睛。

她們最喜歡一起慶祝一些特殊的日子，包括兩人的90歲生日。6月15日、生日的前一天，子女在麥克拉斯基市政廳為她們舉辦了一整天的派對，200多位賓客出席，還有幾位家人從外地趕來。

姐妹倆開心歡度這場慶生會，但更重要的是，她們表示能擁有彼此是件幸運的事。胡茲說，你永遠不會感到孤單，「總有人和你在一起」。