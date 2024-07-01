最快樂的人常講這三句話

示意圖。Photo by Vinicius Wiesehofer on Unsplash

芬蘭和丹麥在今年3月發布的「世界快樂報告」中獨占鰲頭，芬蘭還連續第七年奪冠，CNBC Make It不禁好奇，訪問了這兩國心理學家和職場專家，發現最快樂的人常講這三句話：

第一句：「你留在後頭的東西，總會在你面前出現。」

人生不可能一路平順到底，總會面臨困難和障礙，唯有直接面對，才可能避免同樣的困難和障礙。芬蘭人常說「你留在後頭的東西，總會在你面前找到。」芬蘭製造廠Framery的人員與文化部門主管哈里拉（Anni Hallila）說，這句話意謂，有問題不去處理，到最後，問題只會變更大。

例如，如果朋友跟你開了個品味不高的玩笑，不立即應對的話，對方會以為，既然你無所謂，下次再開個同樣沒品味的玩笑也OK。Hallila說，「問題你放在後面不管，同樣的問題就會出現在你前面。因此，唯一的應對之方就是，一有問題，就要實際下工夫去處理。」

第二句：Pyt med det (丹麥語: 沒關係/不重要；別擔心）

美國心理學會2022年民調 發現，超過25%美國人擔心情況失控，壓力大到傷害心理健康 與生產力的程度。快樂研究所的執行長魏京（Meik Wiking）說，丹麥人用Pyt med det z這三個字，就輕鬆化解了這美式焦慮。

魏京說，Pyt的意思就是「別在意」，言下之意就是要完全接受現實，然後把擔心焦慮釋放掉，「在人生的風暴中，輕輕舒口氣，確信在事情似乎不順的時候，總會好轉、沒事。」

第三句：「某些人很快樂，每個人都有夏天。」

看到別人在社媒上曬幸福，一般人很容易會產生比較甚至嫉妒的心理。芬蘭心理學家馬特拉（Frank Martela）說，快樂的人都明白，人人都會有不好過的日子，即使自己正處於難過時刻，也沒必要，更沒道理，去和別人比較。

他說，芬蘭人知道，不管寒冬有多長，有件事絕對可靠：夏天遲早會來到，而且人人都有份。