我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招

疫情期間出生年紀最小寶寶開始上學 某些明顯落後

最快樂的人常講這三句話

記者張聲肇/即時報導
示意圖。Photo by Vinicius Wiesehofer on Unsplash
示意圖。Photo by Vinicius Wiesehofer on Unsplash

芬蘭和丹麥在今年3月發布的「世界快樂報告」中獨占鰲頭，芬蘭還連續第七年奪冠，CNBC Make It不禁好奇，訪問了這兩國心理學家和職場專家，發現最快樂的人常講這三句話：

第一句：「你留在後頭的東西，總會在你面前出現。」

人生不可能一路平順到底，總會面臨困難和障礙，唯有直接面對，才可能避免同樣的困難和障礙。芬蘭人常說「你留在後頭的東西，總會在你面前找到。」芬蘭製造廠Framery的人員與文化部門主管哈里拉（Anni Hallila）說，這句話意謂，有問題不去處理，到最後，問題只會變更大。

例如，如果朋友跟你開了個品味不高的玩笑，不立即應對的話，對方會以為，既然你無所謂，下次再開個同樣沒品味的玩笑也OK。Hallila說，「問題你放在後面不管，同樣的問題就會出現在你前面。因此，唯一的應對之方就是，一有問題，就要實際下工夫去處理。」

第二句：Pyt med det (丹麥語: 沒關係/不重要；別擔心）

美國心理學會2022年民調發現，超過25%美國人擔心情況失控，壓力大到傷害心理健康與生產力的程度。快樂研究所的執行長魏京（Meik Wiking）說，丹麥人用Pyt med det z這三個字，就輕鬆化解了這美式焦慮。

魏京說，Pyt的意思就是「別在意」，言下之意就是要完全接受現實，然後把擔心焦慮釋放掉，「在人生的風暴中，輕輕舒口氣，確信在事情似乎不順的時候，總會好轉、沒事。」

第三句：「某些人很快樂，每個人都有夏天。」

看到別人在社媒上曬幸福，一般人很容易會產生比較甚至嫉妒的心理。芬蘭心理學家馬特拉（Frank Martela）說，快樂的人都明白，人人都會有不好過的日子，即使自己正處於難過時刻，也沒必要，更沒道理，去和別人比較。

他說，芬蘭人知道，不管寒冬有多長，有件事絕對可靠：夏天遲早會來到，而且人人都有份。

民調 心理健康

上一則

長者跌倒提高受傷死亡風險 專家教你5招避免

延伸閱讀

加州心理問題嚴峻 法律變革推動行為健康服務

加州心理問題嚴峻 法律變革推動行為健康服務
對症求醫 找尋合適心理專業人士

對症求醫 找尋合適心理專業人士
58%青少年每天滑TikTok 13歲禁註冊難驗證

58%青少年每天滑TikTok 13歲禁註冊難驗證
芬蘭開全球首例 將為人類接種禽流感疫苗

芬蘭開全球首例 將為人類接種禽流感疫苗

熱門新聞

好市多剛出爐的烤雞。美聯社

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

2024-06-28 09:15
許多人習慣把大筆錢存在支票帳戶，方便隨時提領，但這可能不是最好的做法。(路透)

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

2024-06-28 12:32
郵輪。Image by Alexis_S from Pixabay

第一次搭郵輪？5種用品定要帶上

2024-06-26 12:33
示意圖。Image by August de Richelieu from Pexels

18歲女兒有博士學位 母親分享教養孩子第一守則

2024-06-28 13:14
Image by Alexis_S from Pixabay

搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同

2024-06-25 09:44
露營車。Image by Jill Wellington from Pixabay

開著旅館上路 全美露營車銷量上升

2024-06-28 11:51

超人氣

更多 >
3生肖熬過大難迎好運 屬鼠橫財入命、他有添丁大喜

3生肖熬過大難迎好運 屬鼠橫財入命、他有添丁大喜
羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝

羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝
不轉賣商品 加州女子靠Costco粉絲頁月入7千

不轉賣商品 加州女子靠Costco粉絲頁月入7千
蘇州女為保護日籍人士被刺不治 家屬聲明婉拒捐款盼平靜

蘇州女為保護日籍人士被刺不治 家屬聲明婉拒捐款盼平靜
前白宮攝影踢爆府內早知拜登「不適任」質疑第一夫人隱瞞健康狀況

前白宮攝影踢爆府內早知拜登「不適任」質疑第一夫人隱瞞健康狀況