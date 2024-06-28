18歲女兒有博士學位 母親分享教養孩子第一守則

示意圖。Image by August de Richelieu from Pexels

芝加哥 的蒂爾曼（Jimalita Tillman）有個獲得博士學位的18歲女兒，她說，這既讓人心存感恩，同時也振奮人心。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，蒂爾曼的女兒多蘿西（Dorothy Jean Tillman II）去年獲得亞利桑納州 立大學整合健康行為博士學位。年輕的多蘿西當時年僅17，這是她一連串學術成就中最新的桂冠；先前的成就包括透過網路在12歲時取得學士學位、14歲時獲得環境科學碩士學位。

蒂爾曼說，她常把女兒視為自己日常生活的靈感來源。身為單親媽媽，她讓女兒在7歲左右開始在家自學，這為多蘿西日後的成就奠定了良好基礎。她說，她很早就注意到女兒有別於其他孩子，擁有超乎常人的好奇心與學習熱情。

她給其他家長的最佳建議是當孩子展現出他們的興趣與熱情時，不妨跟隨他們的腳步，讓他們來引導你。蒂爾曼說，在初期最重要的是，讓女兒指引和教導她一些東西，即使是自己已經知道的。

對蒂爾曼來說，這意味要對女兒感興趣的科目表現出明顯的興趣；蒂爾曼會問許多問題，並為多蘿西提供一個學習平台，讓她可以為正在學習的事物解惑。

她說，無論多蘿西對什麼科目感興趣，她都會跟隨，並讓女兒來教她，這樣可以增強多蘿西的自信和所掌握的知識，然後就會想要學習更多。

多蘿西的在家自學課程進展很快，8歲時就讀完高中科目；一年後，透過萊克郡學院（College of Lake County）線上研習了大學課程，並在10歲時取得心理學副學士學位。

在成長過程中，多蘿西常和一群在家自學的小朋友一起玩耍，蒂爾曼很早就注意到女兒很喜歡與別人分享所學到的東西。她說，這不僅是因為多蘿西喜歡學習，還喜歡與其他人一起體驗、分享新事物；學習新事物的另一挑戰是：你能把它學到足以教導別人嗎？

多蘿西還有另一個挑戰是：社交能力，她的超齡學習與繁忙行程，讓她錯過了「返校節」或「精神周」等青少年活動。蒂爾曼努力彌補這一缺憾，尤其在疫情 期間多數學校實施遠距教學時，她會定期接待多蘿西的朋友一起度假和學習。