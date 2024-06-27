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更勝鑽石 尖晶石成珠寶界新寵

編譯尤寶琪／即時報導
示意圖。Image by lm2859 from Pixabay
示意圖。Image by lm2859 from Pixabay

Ouroboros珠寶商奧莉薇亞．楊(Olivia Young)在2016年，以6000英鎊的價格，出售了一顆紅尖晶石戒指；2023年，客戶的保險公司花3萬英鎊給寶石進行更換。

專家指出，這是因為收藏家開始將目光放到所謂的「四大寶石」，也就是鑽石、祖母綠、紅寶石和藍寶石之外，尋找更適合投資、更實惠的小眾寶石，因此讓這種之前不受矚目的寶石，近期受歡迎度和價格都開始飆升。

「從歷史上來看，尖晶石始終不受重視，因此價格便宜，但它們變得越來越受歡迎，」邦瀚斯拍賣(Bonhams)珠寶聯合負責人托金(Jennifer Tonkin)指出，尤其是來自緬甸的「消防車紅」和亮粉色尖晶石，以及來自塔吉克(Tajikistan)的玫瑰粉色尖晶石，最受鑑賞家的追捧。

佳士得(Christie's)國際珠寶主管卡達基亞(Rahul Kadakia)也認同，指出粉色和紫色尖晶石市場價格應會持續升值，並指出優良的尖晶石售價達每克拉2萬5000元。

「『四大』寶石價格的不斷上漲，讓買家開始去找尋非常規的替代品，」卡達基亞指出，但並解釋說對尖晶石豐富色彩的喜愛並非是新現象，畢竟「它們是蒙兀兒(Mughal)統治者最喜愛的寶石之一」。

而在1980年代於巴西帕拉伊巴州( Paraiba)發現的碧璽，因其中微量的銅所產生的電綠松石顏色而與眾不同；專家指出，每1萬顆開採出來的鑽石才會出現一顆碧璽，雖然達加斯加也發現了類似色調的碧璽，但巴西產的碧璽還是因其稀有性而價格飆升。托金指出，優質碧璽價格從2009年的每克拉4800元，漲到在2022年的每克拉7萬5000元。

寶石學家兼Minka珠寶創辦人克勞瑟(Lucy Crowther)和奧莉薇亞．楊都決心要讓客戶知道，除了四大寶石外還有更多選項。「我相信整體來，優質和大尺寸的碧璽，價格會飛漲，」奧莉薇亞．楊表示，「這種令人難以置信的寶石數量有限且異常美麗，所以我能遇見它受歡迎的程度，會呈現爆炸式成長。」

巴西 緬甸 投資

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