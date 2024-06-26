40年前在曼哈頓下城開闢2英畝麥田 生態藝術家蒙大拿再闢新計劃

示意圖。Image by Mirosław i Joanna Bucholc from Pixabay

先鋒生態藝術家汀斯(Agnes Denes)40年前在經濟繁榮的紐約市 利用最後一塊未開發土地種植2英畝麥田，如今她93歲，要在一個蒙大拿州 執行另一個麥田計劃。

汀斯出生於布達佩斯，目前住在紐約，1982年悶熱夏季期間與一群志工一起清理砲台公園城(Battery Park City)垃圾掩埋場，第一次在美國種植麥田；「麥田-靈感」(Wheatfield – An Inspiration)這個計劃吸引媒體和人群關注，在雙子星大樓背景下，小麥繁茂令人印象深刻。在環境危機成為主流議題的數十年前，這座都會麥田便呼籲人們重新釐清人類價值觀優先順序，在大國之間鼓吹變革。

汀斯希望將同樣的構想擴及美國西部，在主辦計劃的蒙州博茲曼市(Bozeman)藝術組織 Tinworks協助下播灑社區種子；蒙大拿州是全美農業帶小麥產量最高的州，小麥將提醒人們，隨著城市中心繼續擴張、氣候變遷 造成糧食不安，地貌正在改變。汀斯認為，小麥維繫人類，可能是僅次於稻米、種植量最多的食物。

汀斯和Tinworks與博茲曼居民、學生和小企業合作進行此一計劃。去年秋天，約50名志工清理多半屬於Tinworks的土地，在當地第五代農民範·戴克 (Kenny Van Dyke) 帶領下種植冬麥，整個夏天都將手工種小麥，直到九月，屆時，計劃夥伴蒙大拿州立大學(Montana State University)植物科學系學生將收割。Tinworks另外向社區分發約200包種子，全市各地小麥也將發芽，共同支持麥田計畫。

Tinworks總監摩爾(Jenny Moore)預計，當地麵包店秋天就可使用這些小麥磨製的麵粉，補充當地食物銀行庫存。

儘管小麥已成功發芽，但12月和1月異常溫暖，令人擔憂。

汀斯一直是生態藝術先驅，致力於將人類智慧與自然的威嚴結合，透過作品號召行動，始終透過藝術幫助改善人性。她的專案規模往往宏大而複雜，旨在全球並長時間建立對話。

汀斯在世界各地留下重要印記，如今93歲仍在繼續爭取更多獲准計劃，包括紐約皇后區垃圾掩埋場中一片117英畝森林，希望讓這片森林生機勃勃。